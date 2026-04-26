«Отвратительный вкус!» Викторию Бекхэм раскритиковали в Сети

Дизайнера Викторию Бекхэм раскритиковали из-за выхода в необычной кожаной юбке. Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Виктория Бекхэм отметила запуск своей коллаборации с Gap в магазине бренда в Нью-Йорке. Дизайнер позировала перед фотографами в розовом джемпере, который сочетала с серо-голубой кожаной юбкой-миди и темно-коричневыми туфлями на каблуках с открытым носком. Знаменитость предстала с уложенными распущенными волосами и макияжем.

Однако интернет-пользователи не оценили внешний вид дизайнера, особенно некоторым не понравилась ее юбка.

«Эта юбка выглядит так, будто ее сшили из обрезков ткани», «Она очень старается выглядеть привлекательно, но каждый раз терпит неудачу», «Мне обычно очень нравятся дизайны Виктории Бекхэм. Но вот кожаная юбка – не совсем то», «Какой отвратительный вкус!» — писали читатели Daily Mail.

23 апреля Виктория Бекхэм выступила на саммите Time100 в Нью-Йорке. Она предпочла для выхода облегающее розовое платье с разрезом до бедра и открытыми плечами. Образ дополнили красные бархатные мюли. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж.