Двух девушек задержали после ролика с танцами на фоне храма

После ролика с танцами на фоне храма задержали двух девушек в регионе РФ
Участниц видеоролика с танцами на фоне собора в Ростове-на-Дону задержали полицейские, сообщает пресс-служба МВД по региону в воскресенье.
Ранее в интернете появился видеоролик, где на фоне собора Пресвятой Богородицы танцуют люди – запись вызвала негативную реакцию в соцсетях. Полицейские установили личности участников и задержали их.
Задержанными оказались две девушки 1990 и 2009 годов рождения. Они признали вину, но внятно объяснить мотивы такого поступка не смогли.
В отношении участниц составили административные протоколы по части 2 статьи 5.26 КРФ об АП "Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики".