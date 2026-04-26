Опасно ли пользоваться духами на солнце?

Нанесение на кожу легкого или бодрящего аромата — один из самых приятных способов освежиться, когда становится душно. Однако каждый сезон возникает один и тот же вопрос: опасно ли наносить на кожу духи, если мы находимся на солнце? Изабель Паррот, профессор химии, дает ответы:

«Очень важно понимать, как молекулы аромата взаимодействуют с солнцем. Некоторые из них обладают так называемой фотосенсибилизирующей способностью (то есть способствуют повышению чувствительности организма к действию ультрафиолетового излучения) и действительно могут реагировать на солнечный свет».

Можно ли использовать духи на солнце?

Эксперт уточняет:

«Правила парфюмерии очень строгие, так что при использовании ароматизированных средств, предназначенных для ухода за кожей, потребитель может быть уверен, что полностью защищен».

Однако будьте осторожны: некоторые молекулы, например, эфирные масла цитрусовых (бергамот, лимон, грейпфрут), могут быть фотосенсибилизирующими, а это означает, что они могут сделать кожу более чувствительной к ультрафиолетовым лучам, что приведет к кожным реакциям — явлению, известному как фитофотодерматит. Его симптомы: покраснение, ожог или пигментация кожи, иногда необратимая… Поэтому необходимо убедиться, что духи, которые вы наносите перед тем, как выйти на солнце, не содержат ни одного из этих эфирных масел.