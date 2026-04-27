Дизайнер рассказал, как выбрать образ на выпускной

Дизайнер Михнова: при выборе образа на выпускной не стоит смотреть на тренды
При выборе образа на выпускной не стоит ориентироваться на тренды. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер бренда emse Марина Михнова.
«Самые горькие разочарования начинаются со слов «ну это же сейчас модно». Вы не должны быть «в тренде сезона» любой ценой. Вы должны быть собой, но в лучшей версии. Ищите силуэты, которые подчеркивают ваши достоинства, цвета, которые делают ваше лицо светящимся, и ткани, в которых вам комфортно двигаться», — заявила эксперт.
Михнова отметила, что ткань — это то, что отличает дорогое платье от дешевого даже при одинаковом фасоне. Она заявила, что в 2026 году в моде благородные фактуры, которые красиво лежат по фигуре и не кричат о себе.
«Шелк и сатин — создают эффект струящегося силуэта при движении, выглядят очень женственно. Плотный атлас — держит форму, дает красивые блики, подходит для корсетов и пышных юбок. Тафта — идеальна для объемных деталей и кружевных топов, держит форму как каркас. Качественный хлопок с добавлением эластана — для платьев-комбинаций и сарафанов, дышит и не сковывает», — рассказала дизайнер.
В список главных цветов сезона эксперт внесла холодный зеленый с голубизной (neo-mint), шампань, лавандовый, фуксию, пыльную розу. Она добавила, что красный, изумрудный и графитово-синий будут альтернативой черному.
Дизайнер также предупредила, что белое платье требует внимания к деталям.
«Важно обратить внимание на плотность ткани. На вечернем свету (особенно с прожекторами и вспышками) многое становится прозрачным. Убедитесь, что платье на подкладке или из достаточно плотного материала. Также нужно помнить, что под белое платье надеваем только белое или бежевое белье», — заявила она.
Эксперт добавила, что белое платье с длинным шлейфом или слишком свадебным кроем может создать неловкие ассоциации.
Михнова заявила, что горошек стал одним из главных принтов 2026 года. Эксперт считает, что он добавляет игривости и при этом выглядит элегантно.
Дизайнер подчеркнула важность правильной длины наряда. По ее словам, универсальным вариантом, который подойдет для официальной части выпускного и для танцем, является коктейльная длина (на ладонь выше или ниже колена). При этом, как утверждает эксперт, самым модным вариантом 2026-го стала длина миди (до колена или чуть ниже). Михнова заявила, что макси — классика, которая никогда не подводит и особенно хорошо выглядит на высоких девушках.
При этом эксперт рекомендовала избегать глубокого декольте до талии, разрезов и длину мини, которая задирается при каждом шаге.
Тем, кто не хочет покупать платье, Михнова посоветовала приобрести либо брючный костюм с жакетом свободного кроя, либо юбку-миди и нарядный топ (например корсет), либо широкие брюки и топ из тафты или атласа.
«Актуальны мягкие корсетные топы из тафты, плотного атласа или хлопка. Они утягивают (но не душат) и создают красивый силуэт. Важно примерить корсет в движении — сядьте, наклонитесь, поднимите руки. Качественный топ-корсет поддерживает, но не сковывает», — объяснила эксперт.
По словам дизайнера, также актуальны банты.
«Банты вернулись, и это прекрасно. Но не розовые детские бантики, а лаконичные, графичные — на поясе, на спине, на плече. Главное правило: один бант и никаких украшений в этой зоне», — рассказала Михнова.
В список трендов вошла и баска.
«Баска — деталь, которая возвращается. Она добавляет объем бедрам, создает женственный силуэт и помогает сбалансировать фигуру типа «прямоугольник» или «перевернутый треугольник», — поделилась эксперт.