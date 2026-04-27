Стилист рассказал, как выбирать качественные вещи на маркетплейсах

Стилист Старикова: при выборе вещи на маркетплейсе нужно узнать философию бренда
Чтобы обнаружить ненужную вещь до того, как она оказалась в ПВЗ, нужно смотреть на философию брендов. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер и стилист марки émse Мария Старикова.
«Обращайте внимание на бренды, у которых есть философия. Если в описании только «хит» и «ого-скидка», проходите мимо. Если марка рассказывает про крой, про то, что брюки-алладины из экокожи или джинсовая трапеция сидят по фигуре — это уже уровень доверия», — заявила эксперт.
Старикова посоветовала увеличивать фото в отзывах и анализировать опыт тех, кто уже купил вещь.
«Если видите, что подол юбки «волной», а брюки топорщатся на девушке схожего телосложения — свайпайте влево. Старайтесь делать акцент на пластичных тканях и действительно удачной посадке. В идеале сохраните себе в подборку те бренды, с качеством вещей которых вы уже знакомы не понаслышке», — отметила стилист.
Дизайнер призвала искать бренды, которые снимают вещи на живых людях, а не на манекенах с прищепками сзади или на ИИ-аватарах (особенно, когда дело касается вещей, посадка которых действительно важна).
Старикова также рассказала, как правильно собрать весенний гардероб.
«Весной хочется цвета. Выберите один яркий оттенок (например, оранжевый, пыльно-розовый или желтый) и добавьте его в образ через свитер, блузу или аксессуар. Все остальное — нейтралы: белый, бежевый, черный, коричневый», — заявила она.
В качестве примера удачного набора эксперт привела бежевый тренч, белую футболку, розовый бомбер и коричневые кожаные брюки.
По ее словам, капсула должна строиться вокруг многослойности, потому что весенняя погода меняется каждые два часа.
«Возьмите за правило: в каждом образе должно быть как минимум два слоя. Что работает: блуза и поверх нее джемпер (видны воротник и манжеты), рубашка и легкий кардиган, платье-миди и жакет», — поделилась Старикова.
Она подчеркнула, что в этом сезоне возвращается интерес к пропорциям. Для демонстрации талии и создания женственного, но современного силуэта эксперт посоветовала приталенную рубашку, тонкий свитер, облегающую водолазку и брюки-шаровары, юбку-трапецию или плиссированную миди.
В прохладные весенние дни Старикова рекомендовала использовать объемный свитер, удлиненный пиджак, джинсовую рубашку оверсайз и узкие брюки, велосипедки, юбку-карандаш или легинсы. По ее словам, важно, чтобы объем был только один.
«Баланс среднего — самый недооцененный прием. Вещи классического кроя (не облегающие, не мешковатые) комбинируются друг с другом. Например, топ-корсет с баской и брюки палаццо», — рассказала дизайнер.
Она посоветовала избегать комбинации мешковатый верх и мешковатый низ и облегающее с облегающим.
«Практический совет перед заказом: откройте корзину и представьте каждый верх с каждым низом. Если вы видите, что одна и та же юбка работает и с рубашкой, и со свитером, и с футболкой — вы на верном пути. Если для каждой пары нужна «специальная третья вещь» — пересмотрите состав», — рекомендовала эксперт.