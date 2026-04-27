Стилист рассказал, как выбирать качественные вещи на маркетплейсах

Чтобы обнаружить ненужную вещь до того, как она оказалась в ПВЗ, нужно смотреть на философию брендов. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер и стилист марки émse Мария Старикова.

«Обращайте внимание на бренды, у которых есть философия. Если в описании только «хит» и «ого-скидка», проходите мимо. Если марка рассказывает про крой, про то, что брюки-алладины из экокожи или джинсовая трапеция сидят по фигуре — это уже уровень доверия», — заявила эксперт.

Старикова посоветовала увеличивать фото в отзывах и анализировать опыт тех, кто уже купил вещь.

«Если видите, что подол юбки «волной», а брюки топорщатся на девушке схожего телосложения — свайпайте влево. Старайтесь делать акцент на пластичных тканях и действительно удачной посадке. В идеале сохраните себе в подборку те бренды, с качеством вещей которых вы уже знакомы не понаслышке», — отметила стилист.

Дизайнер призвала искать бренды, которые снимают вещи на живых людях, а не на манекенах с прищепками сзади или на ИИ-аватарах (особенно, когда дело касается вещей, посадка которых действительно важна).

Старикова также рассказала, как правильно собрать весенний гардероб.

«Весной хочется цвета. Выберите один яркий оттенок (например, оранжевый, пыльно-розовый или желтый) и добавьте его в образ через свитер, блузу или аксессуар. Все остальное — нейтралы: белый, бежевый, черный, коричневый», — заявила она.

В качестве примера удачного набора эксперт привела бежевый тренч, белую футболку, розовый бомбер и коричневые кожаные брюки.

По ее словам, капсула должна строиться вокруг многослойности, потому что весенняя погода меняется каждые два часа.

«Возьмите за правило: в каждом образе должно быть как минимум два слоя. Что работает: блуза и поверх нее джемпер (видны воротник и манжеты), рубашка и легкий кардиган, платье-миди и жакет», — поделилась Старикова.

Она подчеркнула, что в этом сезоне возвращается интерес к пропорциям. Для демонстрации талии и создания женственного, но современного силуэта эксперт посоветовала приталенную рубашку, тонкий свитер, облегающую водолазку и брюки-шаровары, юбку-трапецию или плиссированную миди.

В прохладные весенние дни Старикова рекомендовала использовать объемный свитер, удлиненный пиджак, джинсовую рубашку оверсайз и узкие брюки, велосипедки, юбку-карандаш или легинсы. По ее словам, важно, чтобы объем был только один.

«Баланс среднего — самый недооцененный прием. Вещи классического кроя (не облегающие, не мешковатые) комбинируются друг с другом. Например, топ-корсет с баской и брюки палаццо», — рассказала дизайнер.

Она посоветовала избегать комбинации мешковатый верх и мешковатый низ и облегающее с облегающим.