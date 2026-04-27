Косметолог назвал преимущества овсяного протеина в косметике

В косметологии набирает популярность новый активный компонент — гидролизованный овсяный протеин, который успокаивает раздражение и укрепляет барьер кожи. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог для d'Alba Екатерина Анчикова.

«Овсяный протеин способен заметно улучшить состояние кожи за короткое время: уменьшить покраснения, восстановить защитный барьер и разгладить морщины, обеспечивая эффект, сравнимый с инъекционными филлерами, но без инвазивного вмешательства. Этот ингредиент может составить серьезную конкуренцию привычной гиалуроновой кислоте», — заявила эксперт.

Она рассказала, что цельный овсяный белок имеет слишком крупные молекулы, чтобы проникнуть через роговой слой кожи, поэтому в лабораториях применяют гидролиз — расщепление длинных белковых цепочек на короткие фрагменты. В результате получается коктейль из аминокислот, которые служат строительным материалом для коллагена, и биоактивных пептидов, выступающих в роли сигнальных молекул. Именно пептиды овса не просто питают кожу, а взаимодействуют с клетками, запуская регенеративные процессы.

Анчикова объяснила, что овсяный протеин эффективен при красных пятнах, стянутости после ретинола или обветренной коже.

«Механизм действия основан на способности пептидов овса блокировать NF-kB — главного регулятора воспаления. Это снижает выработку провоспалительного цитокина IL-8, который запускает сигналы тревоги в коже. В результате зуд исчезает уже через две минуты, а покраснение быстро тускнеет. Овсяный протеин можно назвать природным аналогом гидрокортизона, при этом он разрешен даже для кожи новорожденных», — отметила косметолог.

По ее словам, овсяный протеин также помогает в восстановлении кожи.

«Барьерная функция кожи отвечает за удержание влаги и предотвращение трансэпидермальной потери воды. Если обычные увлажнители, такие как глицерин и гиалуроновая кислота, притягивают воду извне, то овсяный протеин действует иначе. Он содержит глутаминовую и аспарагиновую кислоты, которые встраиваются в структуру натурального увлажняющего фактора кожи (NMF). Кроме того, гидролизованный белок образует на поверхности дышащую, но не проницаемую пленку, которая связывает чешуйки рогового слоя. Также овсяный протеин стимулирует выработку церамидов на 40%. В результате кожа перестает быть шершавой и становится гладкой и шелковистой уже через три дня применения», — рассказала эксперт.

Еще одна функция овсяного протеина, как утверждает Анчикова, — разглаживание и пептидный лифтинг.

«Овсяные пептиды по структуре близки к сигнальным пептидам, например к популярному матриксилу. Они стимулируют фибробласты к синтезу коллагена, реагируя на ослабление внеклеточного матрикса. В отличие от ретинола, овсяный протеин не повреждает эпидермис. Его действие опосредованно активацией фактора роста TGFβ и защитой эластина от разрушения. В результате мелкие морщины вокруг глаз заметно разглаживаются за две недели, а глубокие носогубные складки становятся менее выраженными благодаря повышению тургора кожи», — поделилась врач.

По ее мнению, обратить внимание на овсяный протеин стоит в первую очередь людям с розацеа, экземой, атопическим дерматитом, а также тем, у кого чувствительная кожа, реагирующая на любые средства покалыванием. Анчикова добавила, что эти продукты идеально подходят и для ретинол-зависимых пользователей — тех, кто хочет получить антивозрастной эффект, но устал от шелушений и раздражения.

«Гидролизованный овсяный протеин (ищите на баночке Hydrolyzed Oat Protein или Avena Sativa Peptides) подходит для различных форматов. Тоник или эссенция — оптимальный вариант для куперозной кожи, мгновенно снижающий покраснения. Сыворотка с концентрацией выше 5% может стать альтернативой дорогим пептидным средствам. Крем эффективен для восстановления барьера кожи в весенний период», — рассказала косметолог.

Врач заявила, что гидролизованный овсяный пептид универсален. Он сочетает противовоспалительное, регенерирующее и увлажняющее действие и подходит для чувствительной и реактивной кожи.