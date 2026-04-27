Pirate core: почему мы все станем немного морскими разбойниками этой весной

Сначала был уютный минимализм, потом офисная эстетика, рыбацкий стиль и даже цирковое безумие. Теперь на горизонте показался новый тренд, и он явно не собирается просить разрешения на вход. Знакомьтесь: pirate core (англ. пиратское ядро). Пиратская эстетика, которая весной 2026 захватывает гардеробы без единого шанса быть незамеченной.

Не пугайтесь, грабить торговые суда, курить сигары и пить ром по утрам не придется (хотя вот последнее очень было бы иногда кстати). Достаточно добавить несколько деталей, чтобы образ стал дерзким и с легкой ноткой авантюризма. Заинтригованы? Заинтригованы! Рассказываем, откуда взялся тренд и как не превратиться в участника костюмированной вечеринки.

Почему пираты снова в моде

Образ морского разбойника — это про архетип бунтаря, который никогда не теряет актуальности. Пират символизирует независимость, жажду приключений и полное пренебрежение к правилам. Именно эти идеи особенно привлекательны сегодня, когда мода устала от жестких рамок и предписаний.

Интерес к пиратской теме в поп-культуре не угасает десятилетиями. Знакомые каждому истории, оживающие на экранах и в книгах, постоянно подогревают любовь к харизматичным антигероям (чего только стоит Джек Воробей и Уилл Тернер из «Пиратов Карибского моря»). Теперь дизайнеры обратились к той же эстетике, но дали ей современное прочтение: вместо буквального исторического костюма — намеки, детали и пиратское настроение.

На подиумах это выразилось в свободных блузах с оборками, широких рукавах, брюках с отворотами, корсетах, жилетах и сапогах на плоском ходу. И отдельный поклон аксессуарам, которые словно вытащили из сундука с сокровищами.

Главные приметы пиратского гардероба

Основа пиратского стиля — рубашка свободного кроя. Часто с объемными рукавами, завязками, иногда из полупрозрачной ткани. Она может быть грубой льняной или, наоборот, тонкой и романтичной.

Следующий пункт — жилет. Кожаный или замшевый, выбор за вами. Он превращает любую блузу в костюм авантюриста.

Корсеты тоже вернулись, но их не прячут под одежду, а носят поверх футболок или легких платьев.

Низ — брюки с завышенной талией и подворотами, которые имитируют отвороты пиратских сапог. Или широкие парусиновые штаны, почти алладины. Бриджи тоже подходят, но вот подойдут не под каждую фигура.

Обувь исключительно на низком ходу: высокие сапоги с широким голенищем, которые можно подвернуть, или грубые ботинки. Никаких шпилек pirate core не потерпит.

Аксессуары просто обязательны! Бандана, повязанная на голову узлом на затылке (никаких шелковых платков в стиле Одри Хэпберн, только хлопок и небрежность). Треуголка, если вы готовы к смелым решениям. Широкий пояс или кушак, который стягивает талию поверх рубашки. И украшения: серьги-кольца, массивные цепочки, подвески с монетами, многослойные ожерелья. Все это добавляет образам нужной театральности.

Цвета и ткани: никаких пастельных тонов

Пиратская эстетика вообще не про нежность. Если вы любительница легких платьев в цветочек, скорее всего pirate core вам не особо то и понравится. Палитра пиратской эстетики — землистые оттенки (теплый коричневый, терракотовый, песочный). Плюс глубокий бордовый и, конечно, черный. Это цвета старого дерева, потертой кожи, вечернего моря. Они создают атмосферу тайны и опасности.

Материалы тоже довольно говорящие. Лен добавляет фактуры и простоты. Кожа дерзости и брутальности. Бархат пиратской любви к показной роскоши, когда капитан надевает лучший камзол перед абордажем. Смешивайте их в одном образе: грубая кожа с нежным бархатом, льняная рубашка с замшевым жилетом. Этот контраст и делает стиль визуально интересным.

Как вписать pirate core в повседневную жизнь

Главная ошибка — надеть все и сразу. Так вы рискуете выглядеть как статист из массовки исторического фильма. Ваша задача взять 1-2 пиратские детали и объединить их с базовыми современными вещами.

Самый простой способ — свободная рубашка с оборками или объемными рукавами. Наденьте ее с прямыми джинсами или хлопковыми брюками. Добавьте высокие сапоги на плоском ходу, и образ готов. Узнаваемо, но не слишком театрально.

Корсет сегодня не требует мучений со шнуровкой и обмороков из-за нехватки воздуха. Носите его поверх белой футболки или рубашечного платья. Это сразу задает винтажный силуэт, но остается актуальным за счет контраста с простой базой.

Бандана — идеальный входной билет в тренд. Повяжите ее как ободок, оставив узел надо лбом или на затылке. Сочетайте с обычным жакетом, пальто или худи. Один аксессуар меняет настроение всего образа.

Украшения выбирайте акцентные, но не перегружайте весь образ. Одна массивная серьга-кольцо или цепочка с подвеской-монетой зададут тон. Не нужно навешивать на себя все, что блестит, иначе будете выглядеть не как пиратка, а как сорока.

Два пути внутри одного тренда

Красота pirate core в том, что вы можете выбрать своего персонажа. Путь первый — романтичный. Вдохновленный образами героинь приключенческих фильмов. Тут про кружево, корсеты, рубашки с рукавами-буфами, многослойные юбки. Здесь больше женственности и даже некоторой уязвимости, которая маскируется под внешнюю смелость.

Путь второй — настоящий пиратский. Подойдет вам, если не боитесь выглядеть дерзко и небрежно. Берите широкие брюки-алладины, камзол с потертой вышивкой, треуголку и несколько ремней сразу. Образ становится более объемным, фактурным и нарочито грубоватым. Это вариант для смелых экспериментов, но и он вполне носибелен в городе, если не перегружать деталями и сочетать с современной обувью.

Главный принцип: свобода превыше всего

Pirate core — это не набор жестких правил. Это разрешение быть разным: одновременно романтичным и брутальным, небрежным и продуманным. Тренд не требует менять гардероб полностью. Достаточно пары вещей, которые создадут нужное настроение. Носите свободную рубашку с любимыми джинсами, перетяните платье широким поясом, повяжите бандану на шею вместо платка.

Экспериментируйте, играйте с контрастами и не бойтесь показаться немного театральными. В конце концов, разве не в этом заключается настоящая мода? В умении примерять роли и получать от этого удовольствие! Так что поднимайте паруса. Или хотя бы наденьте серьгу-кольцо. Йо-хо-хо, весна будет интересной.