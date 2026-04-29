Как правильно наносить парфюм: ошибки, которые портят аромат

Многие из нас душатся на автомате, даже не догадываясь, что способ нанесения может полностью изменить звучание аромата. Парфюмеры подтверждают: одно дело, как духи «сидят» на коже, и совсем другое — как они раскрываются в воздухе вокруг вас, пишут авторы канала «Заметки Парфюмера».

Первое, что стоит запомнить: перестаньте растирать запястья. Если у вас классический спиртовой парфюм, это его просто «ломает». Растирание уместно только для масляных или твердых духов, где тепло кожи помогает им проснуться. Спиртовой же аромат от трения теряет глубину, становится плоским и быстро исчезает — тем более что запястья постоянно контактируют с манжетами, водой и кремами. На самом деле запястья хороши только для теста в магазине. В обычной жизни запах с них почти не долетает ни до вас, ни до окружающих.

Хотите более эффектный шлейф? Наносите парфюм на верхнюю часть головы или волосы. Там аромат не «давит», а звучит мягко, постепенно распространяясь при каждом вашем движении. Волосы отлично удерживают запах, работая как естественный диффузор.

Если любите более интенсивное звучание, выбирайте точки пульсации: яремную впадину (ямочка на шее) или линию роста волос на затылке. А вот популярная точка за ушами — коварная: там аромат часто искажается и может звучать совсем не так приятно, как в тестере.

Кстати, классный прием — создать «ароматное облако». Просто распылите парфюм перед собой и «войдите» в него волосами. Это даст тот самый эффект присутствия, когда аромат не бьет в нос, а деликатно напоминает о себе во время разговора.

В итоге все зависит от повода: для уютного вечера подойдет «интимное» нанесение, а для шумного мероприятия — объемный шлейф. Главное — помнить, что парфюм — это просто инструмент вашего настроения, который можно менять под любую роль.

Парфюм был известен еще в древнем Египте, где запахи были не роскошью, а необходимостью — люди активно использовали масла, смолы и благовония, чтобы перекрывать тяжелые городские ароматы.