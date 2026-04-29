Мода весны 2026: какие вещи пора убрать из гардероба

Весна 2026-го выкатила новый список правил, и некоторые вчерашние хиты официально перекочевали в раздел «отложите до лучших времен». Выбрасывать их не нужно, но если хотите выглядеть современно, лучше присмотреться к новым силуэтам, пишет автор канала O_Beauty.

Первая в очереди на «отпуск» — стеганая одежда. Она так долго была везде, что глаз просто замылился. Мелкая или крупная прострочка — неважно, сегодня это выглядит «уставшим» и перегруженным. Хочется чего-то почище: обычных дутых курток, лаконичных парок или старых добрых бомберов без лишних швов.

Кстати, о бомберах. Если планируете покупку, смотрите в сторону кожи или нейлона. Шерстяные и «плюшевые» варианты (те самые, из драпа) теперь только добавляют лишнего объема и дешевят образ.

С косухами история похожая. В моде — суровая классика: только кожа или качественный эко-аналог. Лаконично, объемно, в базе или ярком цвете. Те же куртки, но из денима или шерсти, теперь смотрятся странно и выбиваются из актуального ритма.

Еще один сомнительный герой сезона — куртка-рубашка, особенно в клетку и из плотной ткани. Те самые «дровосеки» с жесткой формой и накладными карманами окончательно устарели. Если любите такой стиль, замените их на легкие свободные рубашки, которые носят просто как верхний слой.

Наконец, пальто-халаты. Сам фасон — вечный, но гигантские накладные карманы все портят. Они упрощают вещь и делают силуэт менее аккуратным. Хотите выглядеть «дорого» — выбирайте классику с врезными карманами, оверсайз или строгое пальто-пиджак.

Главный посыл этой весны — чистота линий. Все, что кажется слишком сложным и нагроможденным деталями, уступает место спокойной и понятной одежде.

При этом другие стилисты утверждают, что весна 2026 в моде оказалась сезоном контрастов: на подиумах соседствуют монохром и яркий колорблокинг, а принты — от полоски и клетки до анималистики и цветочных мотивов — получили новое прочтение, писал «ГлагоL». Обувь тоже разделилась на два полюса: минималистичные лодочки, балетки и лоферы и эффектный максимализм с декором и акцентными деталями.