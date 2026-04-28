Мадонна вышла в свет в откровенном наряде

Американская певица Мадонна в откровенном наряде вышла в свет с 29-летним возлюбленным — футболистом Акимом Моррисом. Материал приводит Daily Mail.

67-летнюю исполнительницу запечатлели на устроенной в Западном Голливуде вечеринке по случаю выхода ее альбома Confessions II. Она предстала перед камерами в розовом корсете с объемным цветочным декором в зоне декольте, мини-юбке в тон и черных сапогах выше колена со шнуровкой.

Также звезда дополнила образ колготками в сетку, солнцезащитными очками, ажурными перчатками и фатой. В свою очередь, ее избранник надел синий спортивный костюм, бандану и ботинки.

В феврале сообщалось, что отношения женщин с мужчинами младшего возраста неожиданно стали трендом.