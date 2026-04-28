Фильм «Дьявол носит Prada» запустил тренд в России

Спрос на офисную одежду и аксессуары в стиле 2000-х вырос в среднем на 100–130% в России из-за предстоящей премьеры второй части фильма «Дьявол носит Prada». Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики сервиса доставки товаров из-за рубежа CDEK.Shopping.

© globallookpress

Эксперты отметили, что популярность маленьких черных платьев выросла на 200%. При этом спрос на туфли-лодочки брендов Christian Louboutin, Kazar и Michael Kors увеличился на 180% чаще обычного.

«Солнцезащитные очки в стиле 2000-х тоже в тренде. Модели Saint Laurent SL 660, Gucci в черной оправе и Tom Ford FT1013 показывают рост продаж на 150%», — заявили аналитики.

Они добавили, что спрос на сумки-шоперы Prada Re-Edition, Michael Kors из натуральной кожи и Zadig & Voltaire вырос на 140%.

Эксперты также рассказали, что был зафиксирован всплеск поисковых запросов: «платье как у Энн Хэтэуэй», «office style», «стиль 2000-х».

До этого в России отметили значительный рост интереса к продукции с K-Pop тематикой после церемонии «Оскар». Аналитики связывали повышенный спрос с победой мультфильма «Кейпоп-охотницы на демонов» в номинации «Лучший анимационный фильм».