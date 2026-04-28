Перечислены процедуры, которые возвращают густоту и здоровье волосам

Проблемы с волосами редко возникают внезапно и на пустом месте. Чаще всего это сигнал организма о сбоях внутри или неправильном уходе снаружи. Потеря густоты, ломкость, тусклый цвет, зуд или жирность кожи головы — все это весомые причины обратиться к трихологу, а не пытаться решить ситуацию случайными средствами.

Современная трихология предлагает целый арсенал процедур, которые воздействуют не только на внешний вид волос, но и на саму причину проблемы. Вместе с врачом-косметологом и трихологом Валерией Хайновой разбираемся, какие трихологические процедуры улучшают состояние и качество волос.

«Эффективность лечения напрямую зависит от своевременной диагностики. Пока волосяной фолликул остается жизнеспособным, его можно перезапустить. Поэтому не стоит откладывать терапию. Чем раньше она начата, тем выше шанс восстановить рост и качество волос», — отмечает Валерия.

Плазмотерапия: запуск внутренних ресурсов

Плазмотерапия — одна из самых физиологических методик восстановления волос, так как в ее основе лежит собственный биоматериал пациента. Для процедуры берется небольшое количество крови, из которой получают концентрат плазмы с высоким содержанием тромбоцитов. После обработки состав вводится в участки кожи головы, где наблюдается поредение или выпадение.

«Тромбоциты активно запускают процессы регенерации, усиливают обмен веществ в тканях и стимулируют работу фолликулов. Уже через несколько недель волосы становятся плотнее, приобретают блеск и эластичность. Дополнительно процедура помогает справиться с воспалением кожи головы и перхотью. Метод особенно эффективен на ранних стадиях выпадения, когда фолликулы еще не утратили свою функцию», — говорит эксперт.

Плацентарная терапия: комплексное восстановление

Плацентарная терапия направлена не только на волосы, но и на общее состояние организма. В ее основе — препараты, содержащие гидролизат плаценты человека, богатый аминокислотами, витаминами, минералами и биологически активными соединениями. Вещества участвуют в восстановлении тканей, нормализации обменных процессов и укреплении иммунной системы.

«При введении в кожу головы активные компоненты воздействуют непосредственно на очаги нарушений, помогая остановить выпадение и стимулировать рост новых волос. Волосы становятся более плотными, живыми и блестящими. Особенность метода в его системном эффекте: он работает не только с симптомом, но и с внутренними причинами, отражающимися на состоянии волос», — отмечает трихолог.

Мезотерапия: точечная доставка питания

Мезотерапия остается одной из самых популярных процедур благодаря своей эффективности и направленному действию. В кожу головы вводятся специальные коктейли, содержащие витамины, аминокислоты, микроэлементы и другие активные вещества. Это позволяет доставить необходимые компоненты прямо к волосяному фолликулу, минуя внешние барьеры.

«Процедура улучшает кровоснабжение кожи головы, насыщает ее кислородом и стимулирует рост волос. Дополнительно она помогает нормализовать работу сальных желез, уменьшить перхоть и даже замедлить появление седины. Важную роль играет и сам процесс микроинъекций: механическое воздействие активирует клетки кожи, усиливая регенерацию и обменные процессы», — комментирует Валерия.

Микротоковая терапия: мягкая стимуляция роста

Микротоковая терапия — это безболезненный способ улучшить состояние волос за счет воздействия низкочастотных импульсов. Токи проникают в глубокие слои кожи, расширяют сосуды, улучшают кровоток и лимфоотток, благодаря чему фолликулы получают больше кислорода и питательных веществ.

«Результат проявляется постепенно: волосы начинают расти быстрее, становятся более плотными и здоровыми на вид. Процедура также помогает восстановить поврежденные волосы, снизить жирность кожи головы и активировать "спящие" луковицы. За счет мягкого воздействия она хорошо подходит тем, кто не готов к инъекционным методам», — отмечает эксперт.

Лазерная терапия: энергия света для роста

Низкоинтенсивная лазерная терапия воздействует на кожу головы с помощью световых импульсов, проникающих на глубину до волосяных корней. Это стимулирует кровообращение, улучшает питание тканей и активирует клеточный метаболизм. В результате значительная часть волос переходит из фазы покоя в фазу роста.

«Со временем волосы становятся более плотными, эластичными и блестящими. Лазер также помогает справиться с такими проблемами, как зуд, перхоть и повышенная жирность кожи. Метод подходит как для лечения, так и для профилактики выпадения, особенно в сочетании с другими процедурами», — говорит трихолог.

ПДРН-стимуляция: работа с ресурсами клетки

ПДРН-терапия основана на введении полидезоксирибонуклеотидов — веществ, которые активно стимулируют восстановление клеток. Метод помогает улучшить качество волос, увеличить их густоту и активировать рост даже при выраженном выпадении. Он также применяется для профилактики возрастных изменений и седины.

«Особенность процедуры — мягкое и точечное воздействие с минимальным количеством инъекций. Однако из-за высокой активности метод требует осторожности: при дефиците витаминов и микроэлементов может усиливаться нагрузка на организм. Поэтому ПДРН часто сочетают с дополнительной поддержкой в виде питательных комплексов», — отмечает Валерия.

Озонотерапия: кислород как инструмент восстановления

Озонотерапия используется в трихологии как способ улучшить состояние кожи головы за счет активного насыщения тканей кислородом. В ходе процедуры применяются озоно-кислородные смеси, которые вводятся в кожу или наносятся с помощью специальных методик. Это позволяет усилить микроциркуляцию, улучшить питание фолликулов и снизить воспалительные процессы.

«Под действием озона активизируются обменные процессы, нормализуется работа сальных желез и уменьшается выраженность перхоти. Волосы становятся более крепкими, плотными и живыми на вид. Процедура также помогает при повышенной жирности кожи головы и склонности к воспалениям, создавая более здоровую среду для роста волос», — говорит эксперт.

Фотобиомодуляция: свет, который исцеляет

Фотобиомодуляция — это современный метод воздействия световой энергией определенной длины волны на клетки кожи головы. В отличие от классической лазерной терапии, здесь используются мягкие световые источники, которые запускают биохимические процессы в тканях без агрессивного воздействия.