Популярные тренды красоты из китайского TikTok, которые скоро покорят мир

Многие до сих пор следуют старым схемам макияжа. Но китайский Douyin (аналог ТикТока) уже давно вышел на новый уровень. Здесь макияж превратился из простого использования косметики в настоящий визуальный апгрейд внешности. С его помощью можно буквально изменить черты лица без хирургических вмешательств и дорогостоящих процедур. Китайские тренды сейчас стремительно развивают индустрию, и остальному миру приходится лишь догонять их.

Главная идея Douyin-макияжа — не замаскировать лицо, а пересобрать его эстетику. Здесь особенно любят ресницы в стиле героинь маньхуа. Забудьте о стандартном объеме. Сейчас ставка на четкие, слегка колючие пучки, которые делают глаза огромными, почти мультяшными. Такой эффект строится на контрасте длинных «лучей» и коротких вставок между ними. Взгляд получается кукольным, драматичным и очень фотогеничным. Это история не на каждый день, зато для вечеринок, съемок и контента работает безотказно.

Еще один азиатский прием, который уверенно закрепился в топе, — акцент на зоне под глазами. То, что раньше многие старались скрыть, теперь превращают в часть образа. Легкая припухлость под нижним веком визуально делает лицо моложе и добавляет взгляду мягкости. С помощью теней, сияющих текстур и румян создается эффект «улыбающихся глаз», который делает внешность более трогательной и почти кукольной. Главное здесь — тонкость. Перебор легко превращает милый акцент в следы жесткой бессонницы.

Китайские блогеры используют невидимые тейпы как быстрый способ изменить овал лица, приподнять скулы или скорректировать глаза. По сути, это бюджетный визуальный лифтинг. Для фото и видео такой прием действительно работает впечатляюще. В обычной жизни всё зависит от мастерства маскировки, потому что любой неудачный ракурс может разрушить магию.

С губами в Douyin тоже всё иначе. Четкий карандашный контур уходит на второй план. Вместо него — размытый градиент, будто цвет естественно сосредоточен в центре. Такой подход делает губы визуально мягче, свежее и объемнее без ощущения тяжелого макияжа. И да, это один из самых удобных трендов, потому что небольшая небрежность здесь скорее плюс, чем ошибка.

Но настоящий культ — это кожа. Лицо должно выглядеть идеально ровным, свежим и словно подсвеченным изнутри, но без жирного эффекта. Для этого используют многослойное увлажнение, точечное сияние и матирование там, где нужно. Основа всего — качественная защита от солнца, потому что ровный тон здесь важнее любого хайлайтера.

Douyin демонстрирует, что макияж сегодня — это площадка для творчества. На этой платформе можно экспериментировать с пропорциями, играть с восприятием и даже создавать новые образы себя. И именно Китай сейчас формирует ту самую бьюти-реальность, которую вскоре начнут массово перенимать по всему миру.