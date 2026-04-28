Жена Джорджа Клуни посетила церемонию в мини-платье

Жена актера Джорджа Клуни Амаль продемонстрировала фигуру в мини-платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

Джордж Клуни и Амаль Клуни посетили 51-ю церемонию вручения премии Чаплина, которая состоялась 27 апреля в Нью-Йорке. Юристка предстала перед публикой в мини-платье цвета фуксии и золотых туфлях на каблуках. Она добавила к образу клатч в тон обуви, длинные серьги, браслет и кольца. Знаменитости собрали волосы в хвост с прядями у лица и сделали вечерний макияж. Джордж Клуни предпочел белую рубашку с бабочкой, брючный костюм и туфли.

© Газета.Ru

На мероприятии актер затронул политические темы, встав на защиту ведущего вечернего шоу Джимми Киммела, которого президент США Дональд Трамп потребовал уволить из компании Disney и телеканала ABC из-за шутки про его жену Меланию.

За несколько дней до инцидента со стрельбой на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме Киммел в шутку назвал Меланию «будущей вдовой, ожидающей наследства». Американский лидер резко раскритиковал слова журналиста, заявив, что сказанное им находится «за гранью допустимого».