Кайли Дженнер выложила фото в платье с открытой спиной

Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер снялась в платье с открытой спиной. Бизнесвумен поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кайли Дженнер показала кадры, сделанные во время разработки новой коллекции собственного бренда одежды Khy. На одном из снимков модель позировала в черном макси-платье с открытой спиной и драпировкой на ягодицах. Звезда реалити-шоу была запечатлена с собранными в пучок волосами.

15 апреля Дженнер снялась в рекламной кампании своего бренда одежды. Модель предстала перед камерой, прикрыв грудь руками. На плече знаменитости была татуировка из страз с надписью «Я люблю Лос-Анджелес». Бизнесвумен предстала с уложенными распущенными волосами и макияжем в розовых тонах. Звезда реалити-шоу отметила, что почти вся новая коллекция была создана в ее родном городе Лос-Анджелесе.

23 апреля бизнесвумен выложила фото в черном кожаном лифчике и брюках. При этом волосы Дженнер распустила и сделала легкий дневной макияж. На фоне звезда показала коллекцию сумок от бренда Hermes, стоимость каждой из них может достигать несколько миллионов рублей.