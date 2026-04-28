Исследователи выяснили, как выбор одежды влияет на благополучие женщин

Исследование, опубликованное в Journal of Macromarketing, показывает, что доступность подходящей одежды может заметно влиять на психологическое состояние женщин среднего возраста. Речь идет не о моде как развлечении, а о повседневном опыте выбора одежды, который связан с самооценкой, общением и ощущением включенности в социальную жизнь.

Одежда и самочувствие

Авторы работы — Екатерина Рогатен и Вивиана Рулло — изучали, как рынок одежды учитывает потребности женщин 38–67 лет. В центре внимания оказалась идея «одетой когниции»: одежда влияет на поведение и эмоциональное состояние через символическое значение. Проще говоря, то, как человек выглядит, влияет на то, как он себя ощущает и ведет.

Исследователи обнаружили прямую связь: чем легче женщинам найти одежду по размеру и стилю, тем выше их уровень благополучия и ниже склонность избегать социальных контактов.

Что показали данные

В опросе участвовали 252 женщины из Великобритании, средний возраст. Большинство из них работали и относились к среднему или высокому социальному классу.

Анализ показал, что удовлетворенность выбором одежды объясняет около 19% различий в уровне психологического благополучия. Участницы, которые легко находили подходящие вещи, чаще отмечали оптимизм и большую вовлеченность в социальную жизнь.

Связующий механизм оказался простым: если одежда вызывает дискомфорт или неудовлетворение, люди чаще избегают встреч и мероприятий. Если же вещи подходят и нравятся, социальная активность сохраняется.

Что говорят авторы

Рогатен отмечает личный аспект проблемы:

«Когда я поделилась этими чувствами со своей соавторкой Вивианой Рулло, она поняла, что ее собственный опыт отражает мой. Мы поняли, что мы не одиноки. Индустрия моды стремится к молодежному рынку с конца 1960-х годов, но демографическая ситуация кардинально изменилась».

Почему это происходит

Основные трудности, которые описали участницы:

ограниченный выбор между «молодежной» и слишком консервативной одеждой;

проблемы с размерной сеткой, не учитывающей изменения фигуры после родов или менопаузы;

нехватка качественных натуральных тканей;

неудобная розничная среда и рост онлайн-формата, который усложняет примерку.

Многие отмечали, что рынок ориентирован на молодые тела, а не на реальные изменения фигуры с возрастом.

Важное уточнение исследования

Первоначально ученые предполагали, что ключевым звеном будет тревога старения. Однако данные этого не подтвердили. Даже при негативном отношении к возрастным изменениям удовлетворенность одеждой все равно улучшала психологическое состояние. Также эффект сохранялся независимо от интереса к моде или уровня дохода.

Авторы делают вывод, что одежда выполняет практическую социальную функцию. Она влияет не только на внешний вид, но и на готовность человека участвовать в общественной жизни.

Рогатен формулирует это так:

«Мода напрямую влияет на психическое благополучие, не только сама по себе, но и через социальное взаимодействие».

Исследование показывает, что проблема одежды для женщин среднего возраста выходит за рамки эстетики. Речь идет о доступности выбора, который влияет на социальную активность и психологическое состояние. Авторы считают, что рынок моды недооценивает эту группу, несмотря на ее значительную покупательную способность.