Все, что нужно знать об азелаиновой кислоте

В мире ухода за кожей легко потеряться среди громких обещаний и быстрых результатов. Одни ингредиенты мгновенно дают эффект сияния, другие обещают обновление за считанные дни. Но есть компоненты, которые работают мягко, последовательно и глубоко. Азелаиновая кислота относится именно к таким.

Она редко становится героем громких трендов, но при этом остается одним из самых универсальных и надежных активов в дерматологии. Разбираемся вместе с врачом-косметологом и дерматовенерологом Галиной Глуховой, как работает кислота, кому подходит и как встроить ее в уход так, чтобы получить максимум результата без стресса для кожи.

Что такое азелаиновая кислота и откуда она берется

Азелаиновая кислота — это природное вещество, которое образуется в организме в процессе обмена жирных кислот. В косметике и дерматологии используется ее очищенная форма, полученная биохимическим путем. Несмотря на лабораторное происхождение, механизм ее действия полностью повторяет естественные процессы, происходящие в коже.

В природе этот компонент также можно обнаружить в злаках, таких как пшеница, рожь и ячмень. Но для ухода за кожей важна не столько ее натуральность, сколько стабильность и точная концентрация. Поэтому в косметике используются тщательно выверенные формулы, которые обеспечивают предсказуемый и безопасный эффект.

«Азелаиновая кислота выпускается в разных концентрациях. В средствах для домашнего ухода она обычно варьируется от легких формул до более насыщенных вариантов, которые можно использовать регулярно. Более высокие концентрации относятся к терапевтическим и применяются под контролем специалиста. Это важно учитывать, чтобы не перегрузить кожу и получить именно тот результат, на который вы рассчитываете», — говорит Галина.

Как работает азелаиновая кислота на коже

Азелаиновая кислота действует сразу в нескольких направлениях, и именно это делает ее такой универсальной. Она снижает активность бактерий, которые участвуют в развитии воспалений, при этом не вызывая привыкания. Это важное отличие от многих антибактериальных компонентов, которые со временем теряют эффективность.

Параллельно она регулирует процессы обновления кожи. Ороговевшие клетки отшелушиваются мягко, без агрессивного воздействия, благодаря чему уменьшается риск закупорки пор и появления комедонов. Кожа постепенно становится более ровной, а ее текстура гладкой и однородной.

«Еще одно важное свойство — влияние на выработку пигмента. Азелаиновая кислота снижает активность ферментов, отвечающих за синтез меланина, благодаря чему помогает осветлить постакне и выровнять тон лица. При этом она не вызывает резкого раздражения, что делает ее особенно ценной для чувствительной кожи», — комментирует косметолог.

При каких проблемах она нужна

Азелаиновая кислота особенно хорошо проявляет себя при акне, включая как воспалительные элементы, так и комедоны. Она уменьшает количество высыпаний, снижает жирность кожи и помогает предотвратить появление новых воспалений.

«Не менее важна роль азелаиновой кислоты в работе с покраснениями и реактивной кожей. При склонности к розацеа и куперозу она помогает уменьшить выраженность сосудистой сетки, снизить чувствительность и вернуть коже более спокойный, ровный вид. Это происходит за счет противовоспалительного действия и укрепления защитных функций кожи», — говорит эксперт.

Отдельного внимания заслуживает ее эффективность при пигментации. Поствоспалительные пятна, неровный тон, тусклость — все это корректируется постепенно, но заметно. Азелаиновая кислота не дает мгновенного осветления, зато обеспечивает устойчивый результат без риска ухудшения состояния кожи.

Почему выбирают азелаиновую кислоту вместо агрессивных активов

Современный уход все чаще смещается в сторону мягких, но стабильных решений. Азелаиновая кислота идеально вписывается в эту концепцию. Она не вызывает выраженного раздражения, не истончает кожу и не нарушает ее барьерные функции при правильном использовании.

«В отличие от многих кислот и ретиноидов, азелаиновая кислота практически не усиливает чувствительность к солнцу. Это делает ее более удобной для круглогодичного применения. Тем не менее, защита от ультрафиолета остается обязательной, особенно если цель — работа с пигментацией», — отмечает Галина.

Еще одно важное преимущество — отсутствие привыкания. Кожу не нужно «перезапускать» после курса, как это бывает с более агрессивными средствами. Азелаиновую кислоту можно использовать длительно, поддерживая стабильное состояние кожи без резких откатов.

Как правильно использовать азелаиновую кислоту в уходе

В повседневной рутине она встраивается довольно просто. После очищения и, при необходимости, тонизирования средство с азелаиновой кислотой наносится на сухую кожу. Важно использовать небольшое количество и распределять его равномерно, избегая чувствительных зон вокруг глаз и губ.

«Начинать лучше с одного применения в день, чтобы оценить реакцию кожи. Если все проходит комфортно, можно постепенно перейти к более частому использованию. При этом важно не забывать про увлажнение — оно помогает сохранить баланс и усиливает эффект от активного компонента», — советует косметолог.

Утренний уход обязательно должен завершаться солнцезащитным средством. Азелаиновая кислота сама по себе не делает кожу резко чувствительной к солнцу, но защита все равно необходима для предотвращения пигментации и закрепления результата.

Сочетание с другими компонентами

Азелаиновая кислота хорошо сочетается с большинством базовых ухаживающих ингредиентов. Она усиливает действие компонентов, направленных на восстановление кожи, и помогает снизить риск раздражения при комбинированном уходе.

«Особенно удачно кислота работает в паре с увлажняющими и восстанавливающими веществами, которые поддерживают кожный барьер. Такие комбинации позволяют не только решать проблемы, но и сохранять комфорт кожи на протяжении всего курса ухода. С более активными компонентами, такими как кислоты высокой концентрации или ретиноиды, азелаиновую кислоту лучше сочетать аккуратно. В таких случаях важно контролировать частоту применения и следить за реакцией кожи, чтобы избежать перегрузки», — говорит Галина.

В профессиональном уходе азелаиновая кислота чаще всего применяется в составе мягких пилингов. Такие процедуры направлены на постепенное обновление кожи, выравнивание ее текстуры и уменьшение пигментации. Они считаются щадящими и подходят даже для чувствительной кожи.