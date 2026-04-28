Популярный российский бренд начал продавать зонты за 96 тыс. рублей

Популярный российский бренд Bork начал продавать зонты почти за 100 тысяч рублей. Товар появился на одноименном сайте.

Согласно описанию, аксессуар изготовлен вручную в Японии. Ручка оформлена кожей, а купол выполнен из прочной ткани. Каркас из легкого карбона делает зонт устойчивым к ветрам, заверяют создатели. Стоимость новинки составляет 96 тысяч рублей.

Снегопады с мокрым дождем начались в Московском регионе вечером 26 апреля и развернулись 27-го числа. Всего за сутки в столице выпала половина месячной нормы осадков, в Подмосковье при этом зафиксировали 79 процентов апрельской нормы.