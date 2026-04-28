Эксперт ответил, могут ли массаж и средства вернуть телу молодость

Против дряблости и стрий: как массаж и уходовые средства возвращают телу гладкость и упругость
Каждая женщина мечтает о красивом, подтянутом теле, но с возрастом, после родов или из-за резких колебаний веса кожа может терять упругость, появляться неприятная дряблость и заметные растяжки (стрии). Хорошая новость в том, что эти проблемы можно решить без похода на дорогостоящие аппаратные процедуры.
Современная косметология и проверенные временем методы, такие как массаж, в сочетании с правильно подобранными уходовыми средствами, способны творить чудеса, убирая живот и возвращая коже гладкость, эластичность и ровный рельеф. Как это сделать, нам рассказала основатель бренда профессиональной косметики для массажа и СПА, владелица тайских массажных салонов Светлана Гришкина.
«Когда клиентки просят: "Сделайте мне плоский живот к отпуску", я каждый раз объясняю: никакой массаж и никакие упражнения не уберут жировую прослойку за неделю, если вы едите булочки и не спите. Но за месяц реально убрать 2-4 сантиметра в талии, снять отеки, подтянуть кожу и сделать живот визуально плоским. Проверено на сотнях женщин», — объясняет эксперт.
Реально ли убрать живот за короткий срок
Да, но только комплексно. Три кита: питание (отказ от сахара, мучного, алкоголя и скрытой соли), движение (ежедневная ходьба + упражнения) и работа с тканями (массаж + уходовые средства).
«Если вы будете только качать пресс, мышцы укрепятся, но жировая прослойка останется. И живот будет даже больше выглядеть из -за гипертонуса мышц поверх жира», — объясняет Светлана.
Почему при похудении важно не только считать калории, но и поддерживать тонус кожи
Когда мы теряем вес, жировая клетчатка уменьшается, а кожа не всегда успевает сократиться. Особенно если сброс был быстрым или возраст уже за 35. В итоге вместо плоского живота получаем дряблую складку.
«Чтобы этого избежать, нужно не просто худеть, а параллельно укреплять каркас. Тут работают две вещи: спорт (упражнения на мышцы корсета) и уход, который стимулирует выработку коллагена и эластина. Без этого даже идеальный вес не даст красивого рельефа!» — поясняет эксперт.
Как массаж и уходовые средства помогают избежать дряблости кожи
Чтобы улучшить качество кожи, как ни странно, хорошо работают антицеллюлитные масла и кремы. Например, активатор сжигания жира (АСЖ) с двойным термоэффектом (ментол + красный перец) разгоняет кровь и лимфу, запускает липолиз и питает кожу маслами. После курса массажа с АСЖ кожа становится более упругой, исчезает «апельсиновая корка», а стрии становятся менее заметными.
«Также регулярно скрабируйте (например, сахарным или солевым скрабом) кожу — это поможет удалить ороговевший слой, улучшит микроциркуляцию и подготовит кожу к впитыванию активных компонентов. А завершать уход лучше всего крем-баттером с маслами, например, ши, какао или авокадо: они глубоко питают и восстанавливают барьер», — советует специалист.
Почему важен лимфодренаж и увлажнение в период снижения веса
Многие не понимают, почему при диете живот все равно выглядит раздутым. Причина часто не в жире, а в отеках. Светлана:
«Лимфатическая система почти "канализация" организма, поэтому, когда она работает плохо, жидкость застаивается, ткани становятся рыхлыми. Помочь с этим может лимфодренажный массаж (ручной или аппаратный). Он мягко "разгоняет" лимфу, выводит лишнюю воду, убирает токсины. В домашних условиях достаточно 5-10 минут самомассажа с маслом по ходу лимфотока (от низа живота к паховым лимфоузлам, по бокам вверх)».
Очень важно в этот период увлажнение, т.к. обезвоженная кожа теряет эластичность, быстрее обвисает. Пейте воду и используйте увлажняющие лосьоны с гиалуроновой кислотой или алоэ вера. Также важен качественный сон не меньше 7 часов, ведь хронический недосып повышает кортизол, а он заставляет организм запасать жир именно на животе.
«Всего за месяц можно убрать 2-4 см в талии, избавиться от отеков и подтянуть кожу. Но упражнения — лишь треть успеха, чуда не будет, если вы не измените питание и не добавите массаж с липолитическими средствами, увлажнение и уход», — подчеркивает наш эксперт.