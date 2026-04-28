Стилист Рогов назвал новый необычный тренд

Стилист и телеведущий Александр Рогов раскрыл россиянам новый необычный тренд. Информацию он опубликовал в своем Telegram-канале, который насчитывает 183 тысячи подписчиков.

По словам модного эксперта, популярными стали «желейные» корзинки-шоперы, которые можно использовать для похода на рынок, пляж или прогулку по городу.

«Пора снова доставать эти яркие и легкие сумки или купить себе подобную, если не успели в прошлом году, ведь этот тренд добрался и до нас!» — заявил Рогов.

При этом он продемонстрировал примеры стилизации данного аксессуара. На кадрах модели сочетали прозрачные сумки с яркой обувью, рубашками, плащами и ультракороткими шортами.

Ранее в апреле россиян предостерегли от связанного с зубами тренда. Врач стоматолог-ортопед Михаил Агами предостерег россиян от лечения зубов за границей «на скорую руку» и следования трендам на самостоятельное лечение полости рта с использованием гель-лака для ногтей, накладных брекетов или виниров с маркетплейсов.