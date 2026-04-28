Популярная в 2000-х челка вернулась в моду

Актуальная в 2000-х годах челка вернулась в моду в 2026 году. Об этом сообщается на сайте журнала Vogue.

Речь идет об акцентированной косой челке с боковым пробором под названием Bratty Little Side Bang («Дерзкая косая челка»). Отмечается, что в прошлом ее популяризировали такие звезды, как Николь Ричи и Рианна.

В настоящее время данная прическа вновь стала трендом на фоне возрождения эстетики Y2K, основанной на моде конца 1990-х — начала 2000-х годов. В том числе ее демонстрируют манекенщицы на подиумах шоу известных брендов и знаменитости, например, певица Сабрина Карпентер, модель Белла Хадид и актриса Зои Кравиц.

Ранее в апреле сообщалось, что ставший мечтой девушек в 2007 году наряд вернется в моду летом 2026 года.