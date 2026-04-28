Названа самая важная процедуру для кожи после зимы

Врач назвала самую важную процедуру для кожи после зимы

Lenta.ru

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова назвала чистку самой популярной и в то же время важной процедурой, которую пациенты делают после зимнего сезона. В беседе с «360.ru» она указала, что в это время организму не хватает витаминов и солнца, а потому коже требуется особенный уход.

По словам врача, также очень востребованы антипигментные процедуры.

«Чаще всего это антипигментные коктейли, потому что весеннее солнце вызывает достаточно мощную пигментацию. Мы должны кожу сейчас активно защищать кремом с SPF 50+ (...) Принимать внутрь также витамин С, использовать кремы, в составе которых находится койевая, феруловая кислота, витамин С, арбутин», — объяснила специалист, указав, что средства с таким составом будут препятствовать сильной пигментации.

Кроме того, Егорова призвала не забывать увлажнять кожу, вести здоровый образ жизни и сбалансированно питаться.

«Если кушать не хотим, тогда восполняем потери белка коктейлями, биодобавками, витаминами и так далее. И все это держим под контролем, это важно», — добавила косметолог.

В заключение она рассказала еще о двух процедурах, актуальных в преддверии летнего сезона, — SMAS-лифтинге и неинвазивном RF-лифтинге. Они помогают поддерживать овал лица в тонусе.