«С ума сошли». Туфли Schiaparelli с головами животных не оценили в Сети

Итальянский модный дом Schiaparelli вновь выпустил обувь с головами животных и разозлил общественность. Пост и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

© Соцсети

Коллекция осень-зима 2026-2027, которая получила название The Sphynx («Сфинкс»), пополнилась новой моделью обуви. Бренд представил туфли с собачьими головами. Согласно описанию, они сделаны из смолы вручную.

© Соцсети

Новинка модного дома не понравилась потенциальным покупателям. По их мнению, дизайнерам пора пересмотреть свои идеи.

«Я не одобряю», «Вы с ума сошли! Это уже не смешно», «Это ужасно — носить головы животных на ногах. Неужели больше нечего придумать?», «Разве это не садизм?», «Эксплуатировать животных в моде — это не круто. Это садизм, даже если ненастоящие головы», «Какой ужас», — возмущались они.

Schiaparelli не в первый раз подвергается порицанию в сети из-за нестандартного дизайна обуви и одежды. В марте модный дом подвергся критике из-за туфель с кошачьими головами.