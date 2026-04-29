Стилист посоветовал главные цветовые тренды лета 2026 года

Летом 2026 года в тренде будут непривычные цветовые сочетания, делающие образ более сложным и выразительным. Об этом газете «Известия» сообщила стилист, дизайнер аксессуаров и основатель бренда by SKOROKHODOVA Анна Скороходова.

По словам специалиста, главным трендом предстоящего летнего сезона будут нестандартные цветовые комбинации, благодаря которым весь образ выглядит более дорогим и «интеллектуальным». При этом наиболее актуальны будут сочетания сливочно-желтого цвета с холодным серым, небесно-голубого с шоколадным, лаймового с молочным и пудрово-розового с оттенками хаки и оливкового.

Стилист подчеркнула, что визуально дороже образ сделают молочный, карамельный, кремовый, песочный, графитовый, оливковый, терракотовый и глубокий синий цвета. Благодаря этим оттенками создается ощущение сдержанности, продуманности и статуса. В то же время яркие оттенки могут не принести ожидаемого стильного результата, поскольку они способны перегружать образ и нарушать его целостность.

«Важную роль в восприятии цвета играет и фактура ткани. Один и тот же оттенок может выглядеть по-разному в зависимости от материала: лен придает естественность и благородство, хлопок — структуру и свежесть, шелк — глубину и роскошь, а сатин усиливает насыщенность цвета. На примере небесно-голубого стилист отмечает, что на натуральных тканях он выглядит значительно более дорого, чем на синтетических», — объяснила эксперт.

Она также посоветовала добавить в летний гардероб универсальные вещи, такие как льняные костюмы светлого оттенка, свободные белые рубашки, базовые топы природных оттенков, платья миди или макси, юбки средней длины, лаконичные сандалии, а также структурированные сумки нейтрального цвета. Такие вещи легко сочетать в одном повседневном или собранном городском образе.

До этого стилист Александр Рогов говорил, что фартуки являются трендовым аксессуаром весны и лета 2026 года. Специалист предложил носить их сейчас поверх курток, тренчей и джемперов. По его словам, в более теплую погоду фартук можно будет сочетать с рубашками, платьями и юбками.