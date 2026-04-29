Седокова порадовала фанатов образом в юбке с разрезом до бедра

Певица Анна Седокова продемонстрировала фигуру в юбке с разрезом. Артистка разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя Анна Седокова вышла на публику в черном костюме, который состоял из жакета с глубоким декольте и юбки с разрезом до бедра. Певица дополнила комплект чулками в тон, туфлями на каблуках и красными кожаными перчатками. Поп-исполнительница позировала перед камерой с собранными в пучок волосами с прядями у лица и макияжем с черными стрелками и розовой матовой помадой.

Недавно Седокову заподозрили в романе с рэпером Джиганом. На премии телеканала «Жара» певица подтверждающе кивнула на заявление артиста о том, что экс-солистка «ВИА Гры» звонит ему по ночам. Позже Седокова заявила, что в тот момент растерялась и на самом деле это Джиган докучает ее ночными звонками.

Издание «СтарХит» отмечало, что поклонники давно активно обсуждают возможный роман звезд: на публичных мероприятиях певица и рэпер открыто флиртуют, не стесняясь камер.

Однако вскоре Джиган опроверг слухи о том, что он состоит в отношениях с певицей. Он подчеркнул «Пятому каналу» на гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ, что такое заявление ничего не имеет общего с действительностью. По его словам, после развода с блогером Оксаной Самойловой он пока не готов к новым отношениям. Артист также попросил «не выдавать желаемое за действительное».