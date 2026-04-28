Пластический хирург объяснил, какие операции сделала Энн Хэтэуэй

«Самая красивая женщина 2026 года» по версии журнала People Энн Хэтэуэй прибегала к пластической хирургии и делала эндоскопическую подтяжку лба. Об этом «Газете.Ru» рассказала пластический хирург Любовь Гауэр.

«Если рассматривать внешность актрисы, то первое, что бросается в глаза, — это верхняя треть лица. У нее заметно приподняты брови, взгляд стал более открытым и распахнутым, но при этом сохраняется естественная миндалевидность глаз и легкое нависание века. Это говорит о том, что была выполнена эндоскопическая подтяжка лба, но без классической верхней блефаропластики», — отметила эксперт.

Врач подчеркнула, что такой подход является главным современным трендом в эстетической хирургии.

«Это хороший пример имиджевой пластики, когда человек хочет выглядеть отдохнувшим и посвежевшим, но не желает радикальных перемен. Актриса явно выступает за натуральность», — добавила специалист.

Анализируя среднюю и нижнюю трети лица, Любовь Гауэр сделала вывод, что здесь также обошлось без серьезных хирургических вмешательств.

«Когда проводится эндоскопия средней трети через разрез на виске, обычно происходит перераспределение объемов: скулы становятся более выраженными, а область под глазами — менее отечной. У Энн этого эффекта нет. Вероятнее всего, были использованы лазерные смас-подтяжки или другие аппаратные методики лифтинга», — рассказала она.

По мнению хирурга, что касается четкого контура нижней челюсти, то здесь также, возможно, использовались неинвазивные методы.

«Для создания идеального овала лица у молодых пациентов с хорошей генетикой идеально подходят смас-лифтинг и рф-лифтинг. Это позволяет подтянуть кожу и укрепить каркас лица без хирургического вмешательства и долгой реабилитации», — пояснила врач.

Любовь Гауэр отметила, что внешность Энн Хэтэуэй — это результат синергии природных данных и работы высококлассных специалистов, которые знают цену естественности.