Почему нельзя покупать крем с широким горлом и крышкой

Основательница бренда Ловцова: крем для лица должен быть с вакуумным дозатором
Даже премиальные косметические продукты могут провоцировать раздражение, сухость и акне, если в их формулах присутствуют несовместимые с кожей компоненты, а их упаковка не отвечает нормам требования. Об этом «Газете.Ru» рассказала основательница бренда российской премиальной косметики KEWO Юлия Ловцова.
«Хороший крем должен быть упакован в тубу с вакуумным дозатором. Для сохранения многих активов недопустим контакт с кислородом. Банки с широким горлом и крышкой — это заведомо проигрышный и негигиеничный вариант», — объяснила эксперт.
Она также выделила еще несколько строгих критериев, которые стоит учитывать перед покупкой уходового средства.
«На бьюти-рынке колоссальный разброс цен: от 400 до 40 000 рублей за стандартный объем крема. Но чаще всего высокая цена обусловлена маркетингом, а не качеством состава. Важно обращать внимание на отсутствие вредных компонентов, наличие физиологичных липидов и активных ингредиентов, а не только на стоимость или известность бренда», — отметила Ловцова.
По словам Ловцовой, отсутствие силикона, минерального масла и акрилатов — важный момент при выборе средств.
«Их очень любят производители косметики за дешевизну и удобство, но для кожи эти компоненты не являются ни родственными, ни питательными. Сюда же добавляются продукты с сильной отдушкой, они вызывают раздражение и аллергию. Я советую искать в составе фосфолипиды, церамиды и омега-3, 6, 9. Именно они ночью восстанавливают поврежденный барьер», — добавила она.
Главный маркер неподходящей косметики — ощущение дискомфорта от крема.
«Если после нанесения кажется, что лицо покрыто пленкой, коже душно и хочется поскорее умыться, средство лучше отложить. Второй тревожный звонок — отсутствие динамики. Если спустя две-четыре недели использования проблемы (тусклость, дряблость, акне) остаются на месте, уход не работает», — высказалась Ловцова.
По ее мнению, за омоложение и восстановление должны отвечать современные компоненты.
«Например, Аденозин и Трипептид меди-1 (стимулируют синтез коллагена), Матриксил 3000 (по эффективности обходит ретинол и витамин С, заполняя морщины), а также Азелоглицин (борется с куперозом и пигментацией) и Ниацинамид, выравнивающий текстуру», — пояснила спикер.
При этом основатель бренда заявляет, что важно не забывать про процесс адаптации к мощным активам.
«При первых контактах с высокими концентрациями (например, 5% ниацинамида) допустимо легкое покалывание или жар, которые проходят за 10-15 минут. Также может начаться временное шелушение или даже локальные высыпания — так кожа освобождается от накопившихся лишних клеток, а обменные процессы запускаются с новой силой. Эти явления проходят через 3-5 дней. Современный грамотный уход не требует многоступенчатых ритуалов. Базово коже достаточно всего двух средств: мягкой очищающей пенки (убирает пыль и себум) и правильно сбалансированного крема, который закроет все потребности как молодой, так и зрелой кожи», — поделилась специалист.
Ловцова отметила, что важно не забывать про качество шампуня и бальзама для волос, поскольку они неизбежно влияют на кожу лица, а также важно добавлять в уход SPF-защиту.
«Силиконы, микропластик, SLS/SLES могут вызывать раздражение, покраснение, сухость и прыщи. Если вы выходите на улицу или долго работаете за монитором, добавляется SPF-защита, но строго на физических фильтрах (они спасают не только от UVA/UVB-лучей, но и от синего HEV-света гаджетов). Химические фильтры — неоправданный риск. Вечером санскрин нужно правильно снять. Вместо гидрофильного масла лучше выбирать специальный очищающий крем, он защищает микробиом и даже может содержать омолаживающие ингредиенты. Для демакияжа глаз (если используете тушь) отлично подойдет мицеллярная вода с комплексом пребиотиков и мицеллами, одобренными офтальмологами. По желанию под SPF-крем можно добавить сыворотку от отеков и морщин», — заключила эксперт.