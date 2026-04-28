Почему нельзя покупать крем с широким горлом и крышкой

Даже премиальные косметические продукты могут провоцировать раздражение, сухость и акне, если в их формулах присутствуют несовместимые с кожей компоненты, а их упаковка не отвечает нормам требования. Об этом «Газете.Ru» рассказала основательница бренда российской премиальной косметики KEWO Юлия Ловцова.

«Хороший крем должен быть упакован в тубу с вакуумным дозатором. Для сохранения многих активов недопустим контакт с кислородом. Банки с широким горлом и крышкой — это заведомо проигрышный и негигиеничный вариант», — объяснила эксперт.

Она также выделила еще несколько строгих критериев, которые стоит учитывать перед покупкой уходового средства.

«На бьюти-рынке колоссальный разброс цен: от 400 до 40 000 рублей за стандартный объем крема. Но чаще всего высокая цена обусловлена маркетингом, а не качеством состава. Важно обращать внимание на отсутствие вредных компонентов, наличие физиологичных липидов и активных ингредиентов, а не только на стоимость или известность бренда», — отметила Ловцова.

По словам Ловцовой, отсутствие силикона, минерального масла и акрилатов — важный момент при выборе средств.

«Их очень любят производители косметики за дешевизну и удобство, но для кожи эти компоненты не являются ни родственными, ни питательными. Сюда же добавляются продукты с сильной отдушкой, они вызывают раздражение и аллергию. Я советую искать в составе фосфолипиды, церамиды и омега-3, 6, 9. Именно они ночью восстанавливают поврежденный барьер», — добавила она.

Главный маркер неподходящей косметики — ощущение дискомфорта от крема.

«Если после нанесения кажется, что лицо покрыто пленкой, коже душно и хочется поскорее умыться, средство лучше отложить. Второй тревожный звонок — отсутствие динамики. Если спустя две-четыре недели использования проблемы (тусклость, дряблость, акне) остаются на месте, уход не работает», — высказалась Ловцова.

По ее мнению, за омоложение и восстановление должны отвечать современные компоненты.

«Например, Аденозин и Трипептид меди-1 (стимулируют синтез коллагена), Матриксил 3000 (по эффективности обходит ретинол и витамин С, заполняя морщины), а также Азелоглицин (борется с куперозом и пигментацией) и Ниацинамид, выравнивающий текстуру», — пояснила спикер.

При этом основатель бренда заявляет, что важно не забывать про процесс адаптации к мощным активам.

«При первых контактах с высокими концентрациями (например, 5% ниацинамида) допустимо легкое покалывание или жар, которые проходят за 10-15 минут. Также может начаться временное шелушение или даже локальные высыпания — так кожа освобождается от накопившихся лишних клеток, а обменные процессы запускаются с новой силой. Эти явления проходят через 3-5 дней. Современный грамотный уход не требует многоступенчатых ритуалов. Базово коже достаточно всего двух средств: мягкой очищающей пенки (убирает пыль и себум) и правильно сбалансированного крема, который закроет все потребности как молодой, так и зрелой кожи», — поделилась специалист.

Ловцова отметила, что важно не забывать про качество шампуня и бальзама для волос, поскольку они неизбежно влияют на кожу лица, а также важно добавлять в уход SPF-защиту.