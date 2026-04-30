Виктория Бекхэм назвала запретный для дочери костюм из своего гардероба

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм назвала запретный для 14-летней дочери Харпер костюм из своего гардероба времен участия в группе Spice Girls. Информацию публикует Page Six.

Бывшая участница легендарной группы посетила саммит Time100 в Нью-Йорке, где журналистка Люси Фельдман задала ей вопрос о том, получит ли ее дочь какие‑либо архивные костюмы.

В свою очередь знаменитость ответила, что Харпер обожает моду, поэтому, вероятнее всего, она захочет забрать старые вещи матери. Однако Бекхэм призналась, что свой латексном костюм из клипа Say You'll Be There дочери носить не позволит из-за возраста.

«Но не латексный комбинезон — пока нет. Ей 14, так что с этим мы подождем», — пояснила звезда.

В январе Виктория Бекхэм получила награду в сфере моды на фоне волны отмены. Бывшая участница группы Spice Girls была удостоена звания кавалера Ордена искусств и литературы.