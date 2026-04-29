Стилист призвал носить пижаму в повседневной жизни

Стилист Влад Лисовец объяснил, как носить пижаму в повседневной жизни. Об этом он написал в личном блоге.

«Пижама вам в помощь, когда наоборот можно позволить себе расслабиться! Да, парадокс в том, что в ней уже можно выйти за пределы спальни. Согласен, тренд не для всех, но на самом деле брюки от пижамы с пиджаком в жаркий летний день – вполне имеют место быть. Еще один тренд в мужской моде – офисный стиль. В главных ролях здесь галстук и рубашка. Очень собранный образ, который очень хорошо помогает сфокусироваться на запланированном списке задач», – написал стилист.

До этого Владислав Лисовец перечислил самые трендовые прически зимы. Он посоветовал придавать волосам большей легкости и небрежности. Среди трендовых стрижек он выделил шегги, маллет, рваный каскад и каре.

А месяцем ранее Влад Лисовец заявил, что накладные и наращенные ресницы делают из девушки провинциалку. Он также отметил, что девушкам не стоит носить очки на кончике носа. Стилист считает, что подобное ношение украшения тоже превращает дам в простушек. Также он посоветовал отказаться от нарисованных бровей и «губ-уточек». Лисовец добавил, что женщинам стоит расстаться с часами со стразами, высокой бейсболкой, приталенными джинсовыми куртками.

Ранее Влад Лисовец посоветовал заменить боди купальником.