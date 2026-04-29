В Сети восхитились формой 78-летнего Шварценеггера

Американский актер, культурист и политик Арнольд Шварценеггер показал видео из спортзала и восхитил фанатов формой. Кадры и комментарии появились на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

78-летнего артиста запечатлели во время занятия на тренажере. Так, Шварценеггер предстал перед камерами в черных штанах и футболке, которая подчеркивала его бицепсы.

Пост звезды «Терминатора» набрал 36 тысяч лайков и почти 500 комментариев. Поклонники оказались в восторге от физической подготовки Шварценеггера.

«Арнольд все еще в отличной форме», «Дед как всегда огонь!», «Люблю этого мужчину», «Вот это машина», «Легенда», — высказывались они.

