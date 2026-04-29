Четыре ошибки в макияже, которые утяжеляют лицо

Часто попытки «омолодить» лицо макияжем дают ровно обратный эффект — прибавляют возраст и подчеркивают усталость. Универсальных рецептов не существует, ведь каждое лицо индивидуально. Но если уйти от шаблонных техник и вникнуть в нюансы, результат получится куда удачнее, уверяет автор канала «О макияже СмиКорина».

© ГлагоL

Ошибка с бровями. Многие стараются приподнять их повыше, надеясь «распахнуть» взгляд. Однако автор поясняет: этот прием часто лишь усиливает напряжение в зоне лба, из-за чего лицо выглядит визуально зажатым и перегруженным.

Нюансы высветления. Привычка высветлять внутренние уголки глаз и зону под ними не всегда идет на пользу. Если веко нависает, такой акцент только привлечет внимание к проблеме. А слишком светлый тон под глазами «ломает» естественные тени, делая эту зону плоской и придавая лицу измученный вид.

Вопрос ресниц. Существует мнение, что один легкий слой туши — залог естественности. Но автор спорит с этим: если ресницы редкие, взгляд просто теряется. Чтобы сохранить и выразительность, и опрятность, предлагается проверенная схема: сначала использовать удлиняющую тушь, а затем добавить объемную.

Акцент на нижнем веке. Подводка снизу ради увеличения глаз — прием рискованный. Автор подчеркивает, что в реальности (особенно после 50 лет) это чаще всего лишь подчеркивает текстуру кожи и темные круги, утяжеляя взгляд.

В дневном макияже выигрывают не сложные техники, а их дозировка. Настоящий омолаживающий эффект дают мягкость и отказ от «перерисовывания» лица, а не агрессивные приемы.

Эффект омолаживающего макияжа строится на легких текстурах, хорошем увлажнении и аккуратной работе со светом и тенью без плотных матовых слоев, которые утяжеляют лицо. Подготовка кожи занимает отдельное место и помогает тону лечь ровно и дольше держаться, о чем писал «ГлагоL».