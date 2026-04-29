Супермодель Хайди Клум опубликовала фото в бикини

Супермодель и телеведущая Хайди Клум продемонстрировала фигуру в купальнике. Фото были опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

52-летняя Хайди Клум приняла участие в съемках новой рекламной кампании бренда Calzedonia. На одном из фото супермодель примерила бикини молочного оттенка. Манекенщица была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах на фоне бассейна.

11 апреля Клум посетила музыкальный фестиваль Coachella в Индио. Для мероприятия супермодель выбрала парик с темными длинными волосами и черную помаду. Манекенщица была запечатлена в удлиненном светлом топе, черных трусах с кружевом, сетчатых колготках, казаках, массивных солнцезащитных очках и браслете.

До этого супермодель попалась папарацци, когда она гуляла с собакой в Нью-Йорке. Хайди Клум вышла на публику в бордовом мини-платье с глубоким декольте, расшитым пайетками. Манекенщица также надела колготки, туфли на каблуках и солнцезащитные очки. Телеведущая позировала с уложенными в локоны волосами и макияжем.

Ранее Белла Хадид опубликовала фото в мокром бикини на яхте.