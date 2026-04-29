Мелания Трамп удивила поклонников внешним видом на встрече с Карлом III

Жена президента США Дональда Трампа, фотомодель Мелания Трамп удивила поклонников внешним видом во время официального визита британского короля Карла III в страну. Фото и комментарии опубликованы в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) портала Just Jared.

56-летняя первая леди США надела на официальный ужин нежно-розовое платье в пол люксового бренда Dior, которое обнажало левое плечо. При этом она подобрала к нему белые перчатки, распустила волосы и завершила образ нюдовым макияжем.

Пользователи сети оказались в восторге от наряда знаменитости.

«Платье первой леди очень красивое», «Мелания выглядит потрясающе», «Она, как всегда, безупречна», «Мелания прекрасна», «Она надела одно из самых красивых платьев. Невероятная Мелания», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что фотографы сняли интимный момент президента Трампа в адрес его жены Мелании на встрече с Карлом III и королевой Камиллой.