Ивлеева выложила фото в блестящих шортах-трусах

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева снялась в шортах-трусах на кровати. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя Настя Ивлеева позировала перед камерой в темно-сером кардигане, черных трусах-шортах в пайетках, красных капроновых колготках и туфлях на каблуках. Блогерша была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. На одном из кадров знаменитость сидела на кровати, закинув ноги на стенку.

В декабре 2024 года Ивлеева сообщила в своем Telegram-канале, что вышла замуж, удивив поклонников. Тогда она решила не раскрывать личность избранника. Позднее стало известно, что супругом блогерши стал предприниматель и телеведущий Филипп Бегак. Пара организовала для себя камерное торжество, не привлекая внимания общественности.

Несколько недель назад стало известно, что Филипп Бегак заработал за год на бизнесе 101 млн рублей. «Газета.Ru» выяснила, что прибыль ему принесла компания, занимающаяся строительными работами.

В 2023 году Бегак возглавил фирму «СК Фронтон» и вывел ее на многомиллионные заработки. В 2024 году компания принесла ему 69 млн рублей, а в прошлом году — 101 млн рублей. Однако чистая прибыль составила всего 520 тысяч рублей. Также, согласно бухгалтерской отчетности, за бизнесом Бегака числится долг по кредитам в размере 560 млн рублей.

У мужа Ивлеевой есть и фермерское хозяйство «Пахарь», которым он руководит с 2025 года. А сама блогерша уже несколько лет бизнесом не занимается.