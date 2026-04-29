Кайли Дженнер посетила матч в облегающей майке и джинсах в стиле 2000-х

Модель и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер в облегающей майке появилась на публике с актером Тимоти Шаламе. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

28 апреля Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе посетили баскетбольный матч, который прошел на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Модель пришла на мероприятие в белой облегающей майке, светлых джинсах со стразами в стиле 2000-х, серьгах-кольцах и черных сандалиях. Звезда реалити-шоу уложила волосы в локоны и сделала макияж в естественном стиле. Шаламе предпочел серую футболку, кожаную куртку, черные спортивные брюки, ботинки, кепку и бусы.

Пара сидела в одном ряду с актером Беном Стиллером и его женой Кристин Тейлор и артистами Трейси Морганом и Тиной Фей.

22 февраля Дженнер и Шаламе появились на церемонии вручения премии BAFTA, которая состоялась в Лондоне. Модель позировала на закрытом светском мероприятии в черном облегающем макси-платье с глубоким декольте, украшенном кристаллами. Звезда реалити-шоу также надела кольцо и массивные серьги.

Позже знаменитостей засняли в Беверли-Хиллз. 30-летний актер и 28-летняя модель были замечены в объятиях друг друга, стоя на балконе.