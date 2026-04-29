Энн Хэтэуэй вышла на публику в облегающем платье и леопардовом пальто

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй появилась на публике в облегающем платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Энн Хэтэуэй посетила показ фильма «Дьявол носит Prada 2», который прошел 28 апреля в Нью-Йорке. Актриса присоединилась к своим коллегам по ленте Эмили Блант и Стэнли Туччи. Артистка вышла в свет в красном облегающем платье-миди, которое дополнила леопардовым пальто, туфлями на каблуках, алой кожаной сумкой, солнцезащитными очками и массивными серьгами. Знаменитость засняли с уложенными в локоны волосами и макияжем с красной помадой.

23 апреля Хэтэуэй присутствовала на премьере фильма «Дьявол носит Prada 2» в Лондоне. Актриса вышла в свет в черном платье Versace с корсетом с прозрачными вставками и юбкой с разрезом. Образ артистки дополнили босоножки на каблуках, массивные серьги и кольца. Она позировала перед фотографами с собранными в хвост волосами и макияжем с черными стрелками и розовой помадой.

До этого актриса была признана самой привлекательной женщиной в мире по версии журнала People и снялась для его обложки. Энн Хэтэуэй позировала в черном платье с глубоким декольте, украшенном аппликацией в виде цветов. Артистка также надела несколько колец и серьги.