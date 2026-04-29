Восемь классных парфюмов на май

Правильный аромат способен исправить неудачный день или сделать хороший момент прекрасным. Собрали 8 парфюмов‑манифестаций: выбирайте атмосферу, в которой хотели бы провести тёплые месяцы, и флаконы, способные в неё погрузить.

© Super.ru

Парфюмерная вода Noble Epine, Л’Окситан

Перед глазами — пасторальный пейзаж: плакучие ивы, подёрнутый сетью кувшинок пруд и стая белоснежных птиц. В такую атмосферу погружает максимально светлая композиция парфюма: в базе — древесная амбра, мускус, дерево; в середине — магнолия, боярышник и пион; завершают всё бергамот, миндаль и груша.

Парфюмерная вода Petaloso, Vranjes Firenze

Отправиться в путешествие по Италии и намеренно остаться в пышущей жаром Флоренции. Бродить по мощёным улочкам, восторгаться статуей Давида, остановиться в каждом музее и почувствовать дух величия — и в момент понять, почему гении мира искусства родились именно здесь. Всё это, конечно, в компании подходящего аромата — слегка сладкого, как мимолётный роман, и тепло‑освежающего. В базе композиции — пачули и мирра, сердце раскрывается розовым джемом и османтусом, полирует всё дуэт из розового перца и спелого бразильского апельсина.

Парфюмерная вода Kefi, Siu

Аромат полуденных посиделок на набережной. На кованом столике красуются бокалы ледяного игристого, лицо мягко обдувает солёный морской ветер, из планов на вечер — спокойная прогулка перед сном. Создают это ощущение ноты шампанского, мандарина и бергамота в шлейфе. В сердце парфюма — нежные османтус, жасмин и роза, уютно устроившиеся на базе из мускуса, амбры и ванили.

Парфюмерная вода Hidden Vibes, Noise

Вы сбежали с вечеринки в саду барочного особняка. За спиной журчит фонтан, над головой пульсируют огоньки гирлянд, люди разбредаются под сенью изумрудно‑зелёной листвы деревьев. В вашем тихом уголке слышны звуки природы, под кожей всё ещё пляшут искорки музыки и бесконечных танцев. Если замереть, то можно почувствовать тонкий запах мускуса и пачулей, смешанных с нотками пудры. Аромат дополняют жасмин, амбра и роза, уже покрытые вечерней росой. В шлейфе остаются амбретта, розовый перец и фрукты.

Духи Mom’s Secret, Empire Zone

Сначала в комнату заходит аромат, а потом появляется она. В больших солнцезащитных очках, с кожаной сумкой в руках, алыми ногтями и неизменной счастливой улыбкой. Эта женщина приносит с собой чувство комфорта: она поможет и поддержит в трудный момент, окутает объятиями и скажет, что все вокруг — дураки, и расстраиваться не стоит. Она пахнет как этот флакон: в нём смешались бамбук и тальк, мускус и серая амбра, гелиотроп с ирисом, фиалкой и гарденией. В шлейфе остаются бергамот, зелёный чай и розовый перец.

Духи «Ваниль Вест Индия», Ligne St Barth

Так пахнут бронзовая кожа, влажные волосы после нескольких часов в хамаме, нежные прикосновения и ожидание свидания. Настоящему счастью и удовольствию от жизни не нужны сложные аккорды, достаточно нескольких ярких нот, подчёркивающих сладость момента. В аромате это делает трио ванили, карамели и орхидеи. Первая, слегка вязкая и маслянистая, будет чувствоваться на коже больше всего.

Духи «Жасмин и кедр», hi, dear

Вы исполнили свою давнюю мечту и уехали из мегаполиса. Отныне по утрам вас будят солнечные лучи, а по вечерам ко сну провожает треск костра, горячий чай и природа на фоне заката. В пирамиде аромата есть тонкий жасмин, бодрящий мандарин, свежий зелёный чай, тёплые бурбонская ваниль и жжёный сахар. В основе — немного белого мха и мускуса. Сердце звучит дамасской розой из собственного сада, пачули и разогретым кедром.

Парфюмерная вода The Pearl Of The Andes, Tea Art

Чистая энергия, заключённая в лаконичный флакон. Аромат сопровождает вас повсюду: по пути на важную встречу, за покупкой кофе в качестве баловства или в момент, когда надо остановиться и оценить, насколько прекрасно всё вокруг. Эту энергетику транслирует сама пирамида: кашемировое дерево, малина и мускус сплетаются с черемойей, семенами моркови и чёрным перцем. Следом тянется свежий шлейф из даваны, чёрного чая и бергамота.