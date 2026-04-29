Вокруг да около: что такое tubing-тушь

Если вы хоть раз утром красили ресницы, а к обеду ловили в зеркале отражение «панды» с черными кругами под глазами — этот текст для вас. Tubing-версия туши, по обещаниям производителей, должна отличаться суперстойкостью, легко смываться теплой водой, создавая длинные и объемные ресницы. Так ли это, и почему она уже сейчас вызывает споры? Давайте разберемся.

Уроки химии

Обычная тушь — это, в первую очередь, краска: она обволакивает волосок, а держится благодаря пленкообразователям. От жира, слез и влажности эта пленка размягчается, крошится и отпечатывается под и над глазом.

В tubing-туши состав другой. Ее формула основана на полимерах. Они не красят ресницу, а образуют вокруг каждой миниатюрную термоусадочную трубочку. Тушь буквально «схватывается» в плотный футляр, который хорошо держится, но не утяжеляет ресницы.

Благодаря этому тушь, в названии которой присутствует слово tubing, не отпечатывается на верхнем веке, не осыпается на нижнее и выдержит даже просмотр трогательной мелодрамы, поход в спортзал, дождь, бассейн или душ, если во время него вы не будете тереть глаза.

Но есть нюанс: от щелочной среды обычной мыльной пены полимеры набухают и теряют прочность. Поэтому смывать такую тушь нужно или теплой водой, аккуратно «стягивая» ее с ресниц, либо мицелляркой с двумя фазами. Если просто умыться пенкой, ресницы останутся в серых «чулках». Это нормально, просто смойте повторно.

Три плюса tubing-туши:

«Накрасила и забыла». По стойкости с таким видом туши действительно мало что сравнится. С ней можно провести активно весь день, спокойно заниматься спортом и не следить за прогнозом погоды. Нет химии и трения. Снятие тюбинга проще и менее травматично. Все что нужно — теплая вода. Это спасение для тех, кто носит линзы, обладает чувствительными глазами или любит наращивание, но периодически устраивает перерывы. Ресницы меньше выпадают. Смотри пункт два. С обычной тушью смывание — это абразив. Ты трешь веко, ватка выдирает волоски. Трубочки же соскальзывают целыми «чулочками», не травмируя луковицы.

Подводные камни, о которых молчат в рекламе:

Производители называют тюбинг инновационной разработкой, но мы так и не смогли найти существенных отличий от тех же термотушей. Возможно, это их усовершенствованный вариант.

Нужно научиться наносить. Обычную тушь с восками и маслами мы стремимся наслоить как можно быстрее, но с tubing все ровно наоборот: каждому слою важно дать просохнуть.

Что бы ни обещали вам производители, tubing не даст суперобъем. Она работает на длину, разделение и аккуратный изгиб ресниц. Это скорее «свои, но лучше», чем драма.

Из-за состава тюбинги действительно не боятся воды, но боятся жирных текстур, которые нарушают полимеризацию. Поэтому питательный крем для век лучше с ними в дуэте не использовать, либо перед макияжем хорошенько его промокнуть салфеткой.

На форумах tubing-туши уже начали подвергаться критике «зеленых». Последних возмущает, что полимеры, используемые в составе, — это микропластик, который загрязняет окружающую среду.

Лайфхак для тех, кто хочет все и сразу

Наносите tubing не вместо, а поверх своей любимой туши. Да-да! Сначала создаете нужный вам эффект на ресницах, даете высохнуть и закрепляете его одним слоем тюбинга.

Что вы получите:

Веки останутся чистыми, даже если ваша обычная тушь оставляла отпечатки.

Ресницы будут выглядеть как накладные, но никакой «панды».

Снимать тушь будет легче: обычная тушь смоется под теплой водой вместе с верхним тюбинг-футляром.

Важно! Не используйте этот лайфхак для водостойких тушей и тех, в составе которых есть воск.

В сухом остатке

Tubing-тушь — это не идеальная новинка, но интересное решение для определенных задач. Любительниц кукольных ресниц она вряд ли заинтересует. Но если вы ведете активный образ жизни и пытаетесь вписать в свой график не только работу, но и спорт, прогулки, перелеты и прочие неотложные дела, то, возможно, стоит взять ее на заметку.