Эмили Ратаковски с сыном снялась для рекламы Chanel

Модель Эмили Ратаковски с сыном Сильвестром стала лицом новой рекламной кампании бренда Chanel. Об этом сообщает Page Six.

Эмили Ратаковски позировала в синих джинсах, белой футболке и черном пиджаке. Образ дополнило ожерелье, браслеты и серьги. Волосы модели выпрямили и сделали легкий макияж. Вместе с ней в кадре позировал 5-летний сын Сильвестр, который был одет в белую рубашку и джинсы.

В конце марта Эмили Ратаковски показала кадры с бэкстейджа съемок рекламы для Gucci. На одном из фото манекенщица была запечатлена в бежевом бомбере с монограммой бренда, ботфортах на каблуках и золотых серьгах-кольцах. Модель позировала без штанов. В руке она держала большую сумку из новой коллекции. Знаменитость предстала с распущенными волосами и макияжем с черной подводкой.

До этого Эмили Ратаковски посетила показ новой коллекции бренда Courreges, который прошел во время Недели моды в Париже. Модель вышла в свет в черном облегающем платье-миди с вырезами по бокам и сочетала его с босоножками на каблуках в тон. Манекенщица появилась на закрытом светском мероприятии с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и бежевой помадой.