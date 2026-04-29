Названа самая желанная в мире одежда

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, назвали самую желанную в мире одежду и обувь за первый квартал 2026 года. Информация появилась на одноименном сайте.

На вершине рейтинга оказалась женская хлопковая куртка Saint Laurent с воротником-стойкой песочного оттенка с черными полосами и вышивкой с названием компании на груди. Стоимость данного предмета гардероба на официальном сайте марки составляет 3,4 тысячи долларов (примерно 255 тысяч рублей).

На втором месте разместились зеленые туфли Chanel с тиснением под крокодила за 1450 долларов (примерно 109 тысяч рублей), а на третьем — куртка Adidas в китайском стиле с молнией по всей длине и пуговицами-узлами. В свою очередь, четвертую и пятую позиции заняли кожаные туфли на шнуровке Celine и драпированное атласное платье Vivienne Westwood.

Кроме того, в список вошли кожаная сумка Chanel Maxi Flapbag, солнцезащитные очки Saint Laurent в оправе «бабочка», холщовая сумка-тоут Trader Joe’s, кроссовки бренда 1PM и кепка Kangol с плоским верхом.

Ранее в апреле эксперты платформы Lyst также назвали самый популярный модный бренд в мире.