Как и с чем носить льняные вещи, чтобы выглядеть модно

Лен переживает не просто очередной сезонный камбэк, а полноценный модный подъем. Его носят не только ради комфорта в жару, а как часть принципиально иного подхода: меньше синтетики, больше фактуры, лаконичные силуэты и вещи, которые живут не один сезон. Это напрямую связано с трендом на осознанную моду — устойчивость, долговечность и комфорт стали важнее быстрого эффекта.

© Unsplash

При этом лен больше не ограничивается бежевыми скучноватыми рубашками и сарафанами в этаком дачном стиле. В 2026 году в моде насыщенные цвета, свободные формы и сочетания, которые выглядят не отпускными, а вполне себе годными для города. Стилист Маша Ведерникова рассказала, правильно стилизовать одежду из льна.

Какие льняные вещи сейчас в тренде

Главный тренд — свободные силуэты. Это рубашки oversize, широкие брюки, платья прямого кроя, костюмы без подкладки. Лен не должен обтягивать, его смысл — в воздухе и движении ткани.

«Второй важный момент — цвет. Если раньше лен ассоциировался с бежевым и белым, сейчас в моде глубокие оттенки: изумруд, винный, терракота, темно-синий. Очень актуальны и принты, они отлично смотрятся на нейтральном светлом фоне. Такие вещи в целом выглядят дороже и легко вписываются в городской гардероб», — говорит эксперт.

С чем носить лен в повседневности

Самый универсальный способ — сочетать лен с базой: майками, футболками, топами. Льняные брюки с простой белой майкой или рубашка с джинсами — это рабочие комбинации, которые не требуют усилий. Лен можно миксовать и с более жесткими фактурами: денимом, кожей, плотным хлопком. Например, льняной жакет с джинсами — отличный вариант для офиса летом.

Как носить льняный костюм

Льняной костюм — один из ключевых трендов сезона, но тут важно следить за посадкой: без лишней мешковатости и с четкой линией плеч.

«Играет роль и обувь — с кедами — получается расслабленный лук, с лоферами или сандалиями — более собранный. А если добавить контекстно правильных украшений и аксессуаров, вполне можно составить и вечерний аутфит», — советует стилист.

Льняные платья и юбки

Льняные платья — классика, но важно не перегружать образ. Если вещь сама по себе простая, лучше оставить ее чистой: минимум аксессуаров, спокойная обувь. Если хочется добавить характера, делают это через детали: ремень, сумка, обувь. Но не стоит устраивать эксперимент в русском народном стиле, чтобы не выглядеть гротескно — лен сам по себе уже дает фактуру, и этого достаточно.

Главные ошибки, которые портят весь эффект

Первая ошибка — пытаться сделать лен слишком аккуратным. Он мнется, и это часть его природы, так что полностью выглаженный лен часто выглядит неестественно и сохраняется в таком виде крайне мало, а это портит настроение перфекционистки настроенным модницам. Вторая — полный комплект в одном настроении — лен плюс этника, в итоге получается стилизованный костюм, а не актуальный комплект. Лучше держать баланс: одна льняная вещь — остальное нейтральное по стилю.