Секреты чистой кожи: что такое комедоны и как их победить
Комедоны — в быту их называют «черные точки» или «подкожные бугорки», знакомая многим проблема, которая портит внешний вид. Это первичные проявления акне, связанные с нарушением работы сально-волосяного фолликула. Почему они появляются и как с ними бороться, рассказали наши эксперты.
Почему появляются комедоны
Комедоны — это не грязь, не «прыщики» и не следствие того, что вы плохо умываетесь. Это пробки из кожного сала и ороговевших клеток, которые застряли в волосяном фолликуле. Есть два типа комедонов:
- открытые (черные точки) — закупорка волосяного фолликула находится близко к поверхности кожи, из-за чего содержимое окисляется при контакте с воздухом и становится черного цвета.
- закрытые (белые точки) — пробка закрыта сверху тонким слоем эпидермиса и выглядит как маленький, плотный бугорок.
«Важно понимать, что это не просто эстетический дефект, а начальная стадия акне. При отсутствии правильного ухода они могут воспаляться и переходить в более тяжелые формы», — объясняет врач-косметолог с 15-летним стажем работы Светлана Андреева.
На формирование комедонов оказывает влияние множество факторов. Вот самые значимые из них.
- Гормональные колебаниях (подростковый возраст, перед месячными, прием контрацептивов или их отмена) — самая частая причина.
«Андрогены стимулируют сальные железы, сала становится больше, а роговой слой не успевает обновляться. В итоге отток забивается», — отмечает основатель бренда профессиональной косметики для массажа и SPA Светлана Гришкина.
- Повышенная вязкость себума — у некоторых людей кожное сало густое от природы, оно просто не может выйти наружу, а это часто связано с дефицитом линолевой кислоты или с генетикой.
- Косметика, которая забивает поры.
«Тяжелые масла (кокосовое, какао, кунжутное), силиконы в больших концентрациях, некоторые эмульгаторы могут создавать на коже окклюзивную пленку, которая и провоцирует комедоны. Если после крема появляются мелкие бугорки, то обязательно проверьте состав», — подчеркивает Светлана Гришкина.
- Обезвоженность — когда коже не хватает влаги, она пытается компенсировать это усиленной выработкой жира. Результат: жирная, но шелушащаяся кожа и куча забитых пор.
- Нарушение процессов кератинизации — клетки рогового слоя не отшелушиваются своевременно, накапливаются и «закупоривают» поры.
- Стресс, питание, загрязненная окружающая среда.
«Распространенное заблуждение — считать, что комедоны возникают из-за "грязной кожи". На практике это сложный дерматологический процесс, связанный с внутренними механизмами кожи», — объясняет Светлана Андреева.
Как бороться с комедонами
Лечение и контроль комедонов сложный процесс, который требует комплексного подхода и терпения. Важно не только избавиться от существующих, но и предотвратить появление новых.
1. Грамотно подобранный уход
Это основа борьбы с комедонами. Светлана Гришкина рассказала, что должно быть в домашнем арсенале.
- Правильное очищение — без агрессии. Мягкие гели с салициловой кислотой (0,5-2%) или с AHA-кислотами (молочная, гликолевая) работают на поверхности. Но важнее тонизирование, которое восстанавливает pH и не использовать ничего жирного.
- Профессиональные чистки — механическая чистка, атравматичная (с ферментами), ультразвук, когда в салоне мастер подбирает метод под вашу кожу.
- Эксфолианты — дома можно использовать энзимные пудры или мягкие скрабы с мелкими частицами. Для склонной к комедонам кожи скраб достаточно делать не чаще 1 раза в неделю.
- Ретиноиды — адапален (дифферин), третиноин — лучшее, что придумано против комедонов. Они нормализуют отшелушивание и сокращают выработку себума, важно только начинать с малых доз и под контролем дерматолога.
- Кислоты в домашнем уходе — салициловая (BHA) проникает глубоко в поры и растворяет пробки. Миндальная, азелаиновая мягко отшелушивают и сужают поры. Но не смешивайте их с ретиноидами в одно нанесение.
2. Аппаратные методики
Они хоть и не являются основой лечения, но значительно усиливают результат и помогают контролировать состояние кожи. Они работают на уровне себорегуляции, очищения пор и улучшения качества кожи. Вот что советует делать Светлана Андреева:
- Ультразвуковая чистка — воздействие ультразвуковых волн помогает мягко отшелушивать ороговевшие клетки и очищать поры, улучшает микроциркуляцию, снижает гиперкератоз, подготавливает кожу к дальнейшему уходу. Подходит как поддерживающая процедура, особенно при склонности к закрытым комедонам.
- Вакуумная чистка / гидропилинг — метод сочетает очищение, эксфолиацию и одновременное удаление содержимого пор с помощью вакуума, уменьшает количество комедонов, очищает поры без выраженной травматизации, улучшает текстуру кожи. Хорошо работает при жирной коже и выраженных открытых комедонах.
- Фототерапия (IPL) — световые импульсы воздействуют на сальные железы и уменьшают их активность, что снижает выработку себума, уменьшает воспалительные элементы, выравнивает тон кожи. Чаще используется в сочетании с другими методами, особенно при комбинированных формах акне.
- Микроигольчатый RF-лифтинг — омбинирует микропроколы и радиочастотную энергию, снижает активность сальных желез, уплотняет кожу, уменьшает поры, выравнивает рельеф и постакне. Эффективен при плотной, жирной коже с расширенными порами и стойкими комедонами.
- Лазерные методики (по показаниям) — некоторые виды лазеров помогают: нормализовать процессы обновления кожи, уменьшить гиперкератоз, улучшить текстуру кожи; используются при более выраженных изменениях и постакне.
«Аппаратные методы всегда подбираются индивидуально и используются как часть комплексной терапии. Они не заменяют базовые этапы (чистка + уход), но позволяют ускорить результат, улучшить качество кожи, снизить частоту обострений. Именно сочетание методов дает наиболее стабильный и прогнозируемый эффект», — говорит косметолог.
Чего делать не стоит
- Пытаться выдавливать комедоны нестерильными руками — вместо одной черной точки получите три красных бугорка, предупреждает Светлана Гришкина.
- Тереть лицо скрабами каждый день — травмируете барьер, кожа станет еще жирнее.
- Постоянно использовать спиртовые лосьоны — они сжигают поверхность, а сальные железы отвечают компенсаторным выделением жира.
- Для ухода за очищенной кожей после процедур или при склонности к комедонам важно не перегружать ее жирными текстурами.
Если домашний уход не помогает дольше 2-3 месяцев, а комедоны превращаются в воспаленные акне, то лучше обратиться к специалисту. Врач может назначить системные ретиноиды, откорректировать гормональный фон или выявить скрытую причину (например, демодекоз).
«Комедоны — не приговор. Они лечатся, но требуют системного подхода. И всегда помните: никакой самый лучший крем не заменит грамотно подобранный ежедневный ритуал очищения и увлажнения без комедогенных компонентов», — заключила Светлана Гришкина.