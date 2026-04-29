Что такое комедоны и как их победить

Комедоны — в быту их называют «черные точки» или «подкожные бугорки», знакомая многим проблема, которая портит внешний вид. Это первичные проявления акне, связанные с нарушением работы сально-волосяного фолликула. Почему они появляются и как с ними бороться, рассказали наши эксперты.

Почему появляются комедоны

Комедоны — это не грязь, не «прыщики» и не следствие того, что вы плохо умываетесь. Это пробки из кожного сала и ороговевших клеток, которые застряли в волосяном фолликуле. Есть два типа комедонов:

открытые (черные точки) — закупорка волосяного фолликула находится близко к поверхности кожи, из-за чего содержимое окисляется при контакте с воздухом и становится черного цвета.

— закупорка волосяного фолликула находится близко к поверхности кожи, из-за чего содержимое окисляется при контакте с воздухом и становится черного цвета. закрытые (белые точки) — пробка закрыта сверху тонким слоем эпидермиса и выглядит как маленький, плотный бугорок.

«Важно понимать, что это не просто эстетический дефект, а начальная стадия акне. При отсутствии правильного ухода они могут воспаляться и переходить в более тяжелые формы», — объясняет врач-косметолог с 15-летним стажем работы Светлана Андреева.

На формирование комедонов оказывает влияние множество факторов. Вот самые значимые из них.

Гормональные колебаниях (подростковый возраст, перед месячными, прием контрацептивов или их отмена) — самая частая причина.

«Андрогены стимулируют сальные железы, сала становится больше, а роговой слой не успевает обновляться. В итоге отток забивается», — отмечает основатель бренда профессиональной косметики для массажа и SPA Светлана Гришкина.

Повышенная вязкость себума — у некоторых людей кожное сало густое от природы, оно просто не может выйти наружу, а это часто связано с дефицитом линолевой кислоты или с генетикой.

Косметика, которая забивает поры.

«Тяжелые масла (кокосовое, какао, кунжутное), силиконы в больших концентрациях, некоторые эмульгаторы могут создавать на коже окклюзивную пленку, которая и провоцирует комедоны. Если после крема появляются мелкие бугорки, то обязательно проверьте состав», — подчеркивает Светлана Гришкина.

Обезвоженность — когда коже не хватает влаги, она пытается компенсировать это усиленной выработкой жира. Результат: жирная, но шелушащаяся кожа и куча забитых пор.

Нарушение процессов кератинизации — клетки рогового слоя не отшелушиваются своевременно, накапливаются и «закупоривают» поры.

Стресс, питание, загрязненная окружающая среда.

«Распространенное заблуждение — считать, что комедоны возникают из-за "грязной кожи". На практике это сложный дерматологический процесс, связанный с внутренними механизмами кожи», — объясняет Светлана Андреева.

Как бороться с комедонами

Лечение и контроль комедонов сложный процесс, который требует комплексного подхода и терпения. Важно не только избавиться от существующих, но и предотвратить появление новых.

1. Грамотно подобранный уход

Это основа борьбы с комедонами. Светлана Гришкина рассказала, что должно быть в домашнем арсенале.

Правильное очищение — без агрессии. Мягкие гели с салициловой кислотой (0,5-2%) или с AHA-кислотами (молочная, гликолевая) работают на поверхности. Но важнее тонизирование, которое восстанавливает pH и не использовать ничего жирного.

— без агрессии. Мягкие гели с салициловой кислотой (0,5-2%) или с AHA-кислотами (молочная, гликолевая) работают на поверхности. Но важнее тонизирование, которое восстанавливает pH и не использовать ничего жирного. Профессиональные чистки — механическая чистка, атравматичная (с ферментами), ультразвук, когда в салоне мастер подбирает метод под вашу кожу.

— механическая чистка, атравматичная (с ферментами), ультразвук, когда в салоне мастер подбирает метод под вашу кожу. Эксфолианты — дома можно использовать энзимные пудры или мягкие скрабы с мелкими частицами. Для склонной к комедонам кожи скраб достаточно делать не чаще 1 раза в неделю.

— дома можно использовать энзимные пудры или мягкие скрабы с мелкими частицами. Для склонной к комедонам кожи скраб достаточно делать не чаще 1 раза в неделю. Ретиноиды — адапален (дифферин), третиноин — лучшее, что придумано против комедонов. Они нормализуют отшелушивание и сокращают выработку себума, важно только начинать с малых доз и под контролем дерматолога.

— адапален (дифферин), третиноин — лучшее, что придумано против комедонов. Они нормализуют отшелушивание и сокращают выработку себума, важно только начинать с малых доз и под контролем дерматолога. Кислоты в домашнем уходе — салициловая (BHA) проникает глубоко в поры и растворяет пробки. Миндальная, азелаиновая мягко отшелушивают и сужают поры. Но не смешивайте их с ретиноидами в одно нанесение.

2. Аппаратные методики

Они хоть и не являются основой лечения, но значительно усиливают результат и помогают контролировать состояние кожи. Они работают на уровне себорегуляции, очищения пор и улучшения качества кожи. Вот что советует делать Светлана Андреева:

Ультразвуковая чистка — воздействие ультразвуковых волн помогает мягко отшелушивать ороговевшие клетки и очищать поры, улучшает микроциркуляцию, снижает гиперкератоз, подготавливает кожу к дальнейшему уходу. Подходит как поддерживающая процедура, особенно при склонности к закрытым комедонам.

— воздействие ультразвуковых волн помогает мягко отшелушивать ороговевшие клетки и очищать поры, улучшает микроциркуляцию, снижает гиперкератоз, подготавливает кожу к дальнейшему уходу. Подходит как поддерживающая процедура, особенно при склонности к закрытым комедонам. Вакуумная чистка / гидропилинг — метод сочетает очищение, эксфолиацию и одновременное удаление содержимого пор с помощью вакуума, уменьшает количество комедонов, очищает поры без выраженной травматизации, улучшает текстуру кожи. Хорошо работает при жирной коже и выраженных открытых комедонах.

— метод сочетает очищение, эксфолиацию и одновременное удаление содержимого пор с помощью вакуума, уменьшает количество комедонов, очищает поры без выраженной травматизации, улучшает текстуру кожи. Хорошо работает при жирной коже и выраженных открытых комедонах. Фототерапия (IPL) — световые импульсы воздействуют на сальные железы и уменьшают их активность, что снижает выработку себума, уменьшает воспалительные элементы, выравнивает тон кожи. Чаще используется в сочетании с другими методами, особенно при комбинированных формах акне.

— световые импульсы воздействуют на сальные железы и уменьшают их активность, что снижает выработку себума, уменьшает воспалительные элементы, выравнивает тон кожи. Чаще используется в сочетании с другими методами, особенно при комбинированных формах акне. Микроигольчатый RF-лифтинг — омбинирует микропроколы и радиочастотную энергию, снижает активность сальных желез, уплотняет кожу, уменьшает поры, выравнивает рельеф и постакне. Эффективен при плотной, жирной коже с расширенными порами и стойкими комедонами.

— омбинирует микропроколы и радиочастотную энергию, снижает активность сальных желез, уплотняет кожу, уменьшает поры, выравнивает рельеф и постакне. Эффективен при плотной, жирной коже с расширенными порами и стойкими комедонами. Лазерные методики (по показаниям) — некоторые виды лазеров помогают: нормализовать процессы обновления кожи, уменьшить гиперкератоз, улучшить текстуру кожи; используются при более выраженных изменениях и постакне.

«Аппаратные методы всегда подбираются индивидуально и используются как часть комплексной терапии. Они не заменяют базовые этапы (чистка + уход), но позволяют ускорить результат, улучшить качество кожи, снизить частоту обострений. Именно сочетание методов дает наиболее стабильный и прогнозируемый эффект», — говорит косметолог.

Чего делать не стоит

Пытаться выдавливать комедоны нестерильными руками — вместо одной черной точки получите три красных бугорка, предупреждает Светлана Гришкина.

Тереть лицо скрабами каждый день — травмируете барьер, кожа станет еще жирнее.

Постоянно использовать спиртовые лосьоны — они сжигают поверхность, а сальные железы отвечают компенсаторным выделением жира.

Для ухода за очищенной кожей после процедур или при склонности к комедонам важно не перегружать ее жирными текстурами.

Если домашний уход не помогает дольше 2-3 месяцев, а комедоны превращаются в воспаленные акне, то лучше обратиться к специалисту. Врач может назначить системные ретиноиды, откорректировать гормональный фон или выявить скрытую причину (например, демодекоз).