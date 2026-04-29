Перечислены модные аксессуары для волос

Аксессуары для волос снова в центре внимания, но уже без детской наивности и лишней вычурности, сейчас это про чистую линию лица, удобство и аккуратный акцент. Главная идея — убрать волосы так, чтобы это выглядело как стилистически точный ход.

Тренд простой: минимум лишнего, максимум формы и практичности. Один акцент вместо пяти, понятные силуэты прически и комфортность самостоятельного использования дома. Стилист по волосам Евгения Куклина рассказала, что нынче актуально.

Крупные минималистичные заколки

В моде большие заколки без декора: матовый пластик, металл, ацетат, они фиксируют волосы и сразу дают форму — собранный пучок, низкий хвост, зажатые пряди у лица.

«Тут все работает за счет масштаба: одна крупная заколка заменяет весь остальной декор. Чем проще она выглядит, тем актуальнее весь образ, так что стразы и огромные цветы убираем пока подальше», — подчеркивает эксперт.

Ободки чистой линии

Ободки остаются простым и быстрым способом убрать волосы от лица, но без бархата, камней и прочих атрибутом принцессы. Сейчас это тонкие или умеренно широкие модели без лишнего декора, часто в базовых цветах. Их задача — открыть лицо и сделать силуэт головы аккуратным, они хорошо смотрятся с распущенными волосами и простыми укладками.

Тканевые повязки и банданы

Повязки снова в игре, но не в стиле ретро из нулевых, а как расслабленный городской элемент, чаще — однотонные или с неброским принтом, без сложных узлов, зато вполне могут быть интересной текстуры.

Банданы могут быть шелковыми, кружевными, вязаными крючком — тут полное раздолье. Особенно хороши они летом, когда хочется легкости и воздуха.

Невидимки как акцент

Раньше их прятали, сейчас — наоборот, невидимки могут быть частью образа: несколько штук с одной стороны, четко выстроенные линии.

«Важно не переборщить: это аксессуар про графику, поэтому других деталей в прическу уже не нужно, они добавляют структуру уложенным волосам, не утяжеляя образ в целом», — говорит стилист.

Крабики нового формата

Сейчас они крупные, часто в спокойных оттенках, их запросто носят и на длинных распущенных волосах, и поднимают пряди наверх с их помощью — и используют в качестве декора. Причем в этом случае крабики могут быть как одинаковыми, так и разноформатными по цвету и форме.