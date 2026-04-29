Как вписать кимоно в городской гардероб

Долгое время кимоно пылилось на дальней вешалке в ожидании отпуска. Его доставали раз в год, чтобы накинуть поверх купальника, и с благодарностью убирали до следующего лета. Но мода — дама капризная, и сейчас японский гость переживает второе рождение. Только в новом обличье. Сегодня кимоно — это полноценная альтернатива жакету, легкому плащу или платью.

Дизайнеры пересмотрели крой, уменьшили объем рукавов, добавили строгих линий, и на подиумах запестрели образы, где кимоно соседствует с офисными брюками и кожаными туфлями. Теперь кимоно носят в город, на работу, на свидание и в музей. Вопрос только один: с чем? Разбираем самые актуальные сочетания.

Кимоно вместо жакета: офисный код с восточным акцентом

В жаркий день, когда классический пиджак превращается в сауну, а кондиционер в офисе работает на полную, кимоно из льна или плотного хлопка становится спасением. Выбирайте модели нейтральных тонов: бежевый, серо-голубой, пыльная роза или светлый хаки. Наденьте его поверх блузки с длинным рукавом или простой водолазки, добавьте брюки со стрелками или прямые хлопковые. И перед вами образ, который не нарушит дресс-код, но добавит индивидуальности.

Секрет успеха — пояс. Не завязывайте его бантом, как дома. Лучше используйте тонкий кожаный ремень в тон брюк или оставьте кимоно распахнутым. Так вы сохраните стройность силуэта. И никаких ярких принтов для офиса — лаконичные однотонные модели смотрятся в разы дороже и уместнее.

С джинсами и футболкой: база, которая заиграет по-новому

Самый демократичный и беспроигрышный вариант. Белая футболка + любимые джинсы и сверху распахнутое кимоно. Прием моментально превращает скучный повседневный комплект в наряд, достойный внимания. Кимоно здесь играет роль цветового и фактурного акцента. Если оно с крупным принтом, то все остальное должно быть максимально спокойным.

А вот на обуви можно разгуляться. Кеды или кроссовки сделают образ расслабленным и молодежным. Лоферы или мюли на низком ходу добавят бохо-шика. Босоножки на каблуке или танкетке превратят кимоно в вариант для вечерней прогулки. Особенно эффектно смотрятся длинные кимоно в пол поверх укороченных джинсов — создается игра пропорциями, которая стройнит и приковывает взгляд.

Платье под кимоно: когда хочется нежности, но не хочется открытости

У многих есть платье, которое они стесняются надеть. Кимоно решает эту проблему одним движением. Накинутое поверх легкого мини или шелкового платья в бельевом стиле, оно прикрывает плечи, зону декольте и часть бедер, оставляя лишь намек на силуэт. Получается загадочно, женственно и совсем не вульгарно.

Главное правило здесь — длина и тон. Кимоно должно быть такой же длины, что и платье, или чуть длиннее. По цвету либо тон в тон (монохромные образы выглядят очень дорого), либо нарочито контрастное. Но избегайте объемных фактур под кимоно: никаких бантов, рюшей и карманов у платья. Пусть оно будет максимально простым, чтобы акцент оставался на верхнем слое. Завершите образ босоножками на каблуке и маленькой сумочкой через плечо — идеально для свидания или театра.

С шортами: городской вариант для смелых и активных

Шорты и кимоно — это союз, который чаще всего ассоциируется с пляжем. Но если подойти с умом, получится вполне себе урбанистический комплект. Ключевое отличие от отпускного варианта: замените резиновые шлепанцы на кеды, лоферы или кроссовки, а вместо бикини наденьте простой хлопковый топ или бралетт. Кимоно здесь работает как легкое пальто, задающее направление всему образу.

Для города выбирайте шорты не слишком короткие: бермуды или прямые модели длиной до середины бедра. В качестве материала — льняные, хлопковые, деним. Кимоно пусть будет контрастным по фактуре. Например, струящийся шелк с жестковатым денимом смотрится особенно интересно. Пастельные тона (голубое кимоно + белые шорты, мятное + пудровое) создают ощущение дорогой небрежности. Яркие принты требуют более спокойного низа. Добавьте соломенную шляпу, и образ готов для прогулки по летнему городу или встречи с подругами в кофейне.

Кимоно как самостоятельное платье: максимум стиля с минимумом усилий

Самый дерзкий, но и самый эффектный вариант. Длинное кимоно из струящейся ткани с поясом или завязками на талии может жить самостоятельной жизнью. Особенно если у него достаточно плотная ткань и продуманный принт. Главное, чтобы кимоно не просвечивало.

Чтобы оно не напоминало банный халат, добавьте аксессуары. Кожаный пояс вместо тканевого, массивные серьги, браслеты, элегантная сумка. Обувь лучше на каблуке или устойчивой платформе — это сразу поднимает градус наряда. И никаких пляжных сумок из соломы, только структурированные формы или клатчи.

С комбинезоном или широкими брюками: комплектная роскошь

Если вам повезло найти кимоно в комплекте с широкими брюками из той же ткани, берите, не думая. Это готовый вечерний или коктейльный образ, который не требует дополнительных усилий. Просто наденьте под низ тонкий топ или бралетт, добавьте босоножки на каблуке, и вы королева летнего приема. Комплект получается одновременно строгим и свободным, в нем есть восточная плавность и современная архитектурность.

Но даже если готового комплекта нет, ничто не мешает собрать его самостоятельно. Подберите брюки в тон кимоно или на тон-два светлее. Лучше всего работают широкие модели из льна, вискозы или шелка. Узкие брюки-скинни с кимоно сочетаются хуже — теряется объем и воздушность. А вот массивная бижутерия, клатч и туфли на каблуке сделают образ цельным. Не бойтесь экспериментировать с фактурами: шелковое кимоно и хлопковые брюки, деним и вискоза — контрасты только приветствуются.