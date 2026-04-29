Внешность Милли Бобби Браун в новом фильме подняли на смех

Внешность британской актрисы Милли Бобби Браун в новом фильме подняли на смех в сети. Пост появился на странице пользовательницы с никнеймом @cherycaprisun в X (бывший Twitter).

Юзерша обратила внимание на тизер третьей части фильма «Энола Холмс» про сестру Шерлока Холмса, которую сыграла звезда. Известно, что действие ленты происходит в конце девятнадцатого века, однако выяснилось, что детали образа Браун не соответствуют указанному периоду. Так, она предстала на размещенных кадрах в белом платье, с распущенными волосами и золотым кольцом с массивным бриллиантом.

В свою очередь, автор поста и другие пользователи заметили у артистки наращенные ногти, автозагар и филлеры.

«Врываюсь в 1885-й со свежим гелевым покрытием», — подписала публикацию @cherycaprisun.

«1885 год, но мастер маникюра занят и у него все расписано», «Коррекция контуров лица филлерами и автозагар действительно завершают образ в стиле 1885 года», «И филлер в губах», «На дворе 1885 год, но ваш ювелир принимает Apple Pay», «Опередила свое время», — поиронизировали комментаторы.

