Британский певец Эд Ширан кардинально сменил имидж со словами «захотелось начать все сначала». Фото с преображением он опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

35-летний исполнитель предстал перед камерой в черных штанах и белой футболке. На размещенном кадре видно, что артист решил побриться налысо, оставив при этом усы и бороду.

В описании к посту Ширан объяснил свой поступок.

«Да, я побрился налысо. Я хотел избавиться от волос, чтобы обозначить новый старт. В моей жизни много новых начинаний прямо сейчас», — отметил он и уточнил, что хотел бы оставить такую прическу навсегда.

В апреле прошлого года Эд Ширан поделился видео топлес и удивил фанатов.