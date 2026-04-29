Дизайнер объяснил, как носить демисезон и все равно оставаться стильным

Демисезон — время, когда природа проверяет нас на прочность. Серое небо, дождь, лужи, которые почему-то оказываются глубже, чем кажутся. И хочется выглядеть красиво, но здравый смысл подсказывает: «Надень что-то непромокаемое, непродуваемое и не высовывайся». Но даже в самую тоскливую погоду можно получить удовольствие от своего отражения. Как — нам рассказала дизайнер Олеся Алевтини.

Плащ — не балахон, а оружие радости

Не надо надевать черный балахон, в котором вы похожи на тайного агента, засланного в очередь за кофе.

«Демисезон — это легальный повод надеть плащ яркого оттенка. У меня, например, есть плащ глубокого синего цвета с бежевым и красными акцентами. Он работает и в дождь, и в солнце, и его не жалко, если случайно задеть зонтом. Желтый, горчичный, терракотовый, зеленый — по своей эффективности они не уступают антидепрессантам», — говорит Олеся.

Когда на улице все серое, яркое пятно не только поднимает настроение вам, но и заставляет прохожих улыбаться. А если еще и плащ непромокаемый — это вообще двойной удар по хандре. Современные ткани давно не те, что у наших бабушек: они дышат, не скрипят и не превращают вас в хрустящий куль.

Резиновые сапоги с каблуком — да, они существуют

И это не компромисс между «промочить ноги» и «сломать каблук».

«Резиновые сапоги с устойчивым каблуком — это маст-хэв для города, где дождь идет чаще, чем светит солнце. Они не пропускают воду, их легко мыть, а на каблуке вы не выглядите как грибник в командировке. Выбирайте нейтральный цвет или яркий, под плащ. И не забывайте про утепленный вариант, если весна решила поиграть в зиму», — советует дизайнер одежды.

Аксессуары, которые не жалко пожертвовать стихии

Зонт — это не просто палка с тряпкой. Пусть он будет большим, прочным и, желательно, тоже ярким. Иначе как вас увидят в сером потоке?

«Шарф из плотного трикотажа, который не жалко намочить (у меня, например, пара таких — и к синему плащу, и к горчичному тренчу). И перчатки, лучше теплые, но не громоздкие, с мембраной или подкладкой, чтобы пальцы не коченели, и вы могли спокойно достать телефон, не снимая их. Потому что мерзнущие руки не способствуют хорошему настроению», — говорит эксперт.

Главный секрет: многослойность

Демисезон коварен: утром +5, днем +15, вечером снова +5. Поэтому спасает многослойность. Тонкий топ или лонгслив, поверх него свитер, кардиган или рубашка, а сверху плащ или куртка. В тепле можно снять один слой, а на ветру накинуть другой.

«Не надо превращать себя в капусту, которую потом трудно раздеть, но две-три подвижные прослойки — то, что надо», — рекомендует Олеся.

Что делать, если дождь застал врасплох

Не паникуйте. Вода не кусается. У вас есть яркий плащ, непромокаемые сапоги и большой зонт. Не забывайте, что выглядите вы лучше всех.

«Если волосы промокли, то соберите их в пучок или хвост, это сейчас модно. Если размазалась тушь — достаньте салфетку и превратите это в смоки-айз. (Шутка. Но оптимизм помогает)», — подсказывает Олеся.

Демисезон не враг. Это повод достать из шкафа вещи, которые вы не носите летом. Поиграть с цветом, фактурой, слоями. Тем более, что есть и яркие непромокаемые плащи, и удобные многослойные комплекты для капризной погоды. Можно выглядеть красиво даже тогда, когда природа явно не в духе. И помните: настоящая победа — это чувствовать себя красивой даже в тот момент, когда ветер пытается вывернуть ваш зонт наизнанку.