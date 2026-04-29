Россиянам объяснили, в какие зоны нельзя колоть ботокс

Зон табу для ботулинотерапии как таковой не существует, поскольку все во многом зависит от цели работы с ботулиническим токсином. Об этом «Газете.Ru» рассказала к.м.н., пластический хирург, дерматовенеролог, косметолог, Ассистент кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им.акад.И.П. Павлова» г. Санкт-Петербург, клиника «Грани Красоты» Елизавета Манашева.

© Unsplash

«Если инъекции делать для эстетической коррекции — это безусловно, в рамках инструкции препарата и у каждого ботулинического токсина свои юридически разрешенные зоны для введения. К слову, у препарата Миотокс на данный момент самый широкий спектр показаний», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что с точки зрения биомеханики мышц, с точки зрения функционала, безусловно, в любую мышцу можно ввести ботулиничексий токсин.

«Например, детям с ДЦП его инъецируют в различные мышцы тела, в том числе с раннего детского возраста. И если мы решаем задачи спастики, точнее не мы косметологи, а неврологи, а также лечение гипертонуса, лечение асимметрии и прочих каких-то мышечных патологий, связанных с мышечной системой, то бутулотоксин иногда — это волшебная палочка, которая может нам помочь», — объяснила Манашева.

Специалист добавила, что, если мы говорим о мышцах на лице, лечение послеоперационных парезов, асимметрий, асимметрии после параличей — здесь врач решает, какую мышцу нужно расслабить для облегчения состояния пациента.

«По большому счету, если доктор понимает, с какой целью вводится ботулинический токсин, хорошо знает анатомию и биомеханику взаимодействия мышц — можно вводить в любую мышцу, однако это off label для большинства ботулинических токсинов», — отметила она.

Врач рассказала, куда формально можно вводить препарат, но риск осложнений там настолько высок, что лучше этого не делать.

«Вот по большому счету, зоны табу, а точнее зоны, где очень деликатно следует "играть" с дозировкой ботулинического токсина — это периоральная область. Пациенты замечают малейшие изменения в данной зоне, говорят о том, что им некомфортно: говорить, пить, полоскать рот и т.д. Внешне они могут стать моложе, однако нарушения функционала будут их сильно беспокоить», — высказалась косметолог.

Хирург Манашева объяснила, что сейчас модно говорить о техники «Барби-ботокс».

«Основной целью данной техники является уменьшение объема трапецивидной мышцы, однако перерасслабление этой мышцы может привести к проблемам в шейном отделе позвоночника. Кроме того, работая в области лица, мы говорим часто о балансе лицевых мышц, но ботулотоксин тела — это баланс между тем, что поднимает и тем, что опускает, а также передней и задней поверхностью тела. И вот тут нужно работать очень аккуратно, потому что, если мы убираем где-то гипертонус, он обязательно куда-то переместится в другое место», — добавила косметолог.

И в заключение она отметила, что самое главное – опыт врача, точное дозирование и четкое понимание цели, согласованной между врачом и пациентом.