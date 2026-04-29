Косметолог ответил, с помощью чего можно подтянуть ягодицы

Уколы ботокса могут помочь добиться идеальной формы ягодиц и помочь мышцам в спортзале. Об этом «Газете.Ru» рассказала д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ, врач дерматолог, косметолог, физиотерапевт, член EADV, клиника «Сенсави» Жанна Юсова.

«Эффект за счет увеличения мышечной массы верхних порций большой ягодичной мышцы, за счет перераспределения с нижних отделов большой ягодичной мышцы. Если нет при этом физических упражнений, то эффект незначительный за счет перераспределения тонуса. При правильных физических упражнениях, облегчает "накачивание" верхних отелов, что значительно сложнее добиться только упражнениями», — объяснила эксперт.

Она также добавила, что ботокс в ягодицы — это только эстетическая процедура.

«В силу особенностей крепления у части женщин при физических нагрузках мышечная масса в верхних отделах выражена слабее. Визуально такая картина уплощает ягодицы даже у активно занимающихся спортом. БТА расслабляет нижние порции большой ягодичной мышцы и при физических нагрузках происходит накачивание верхних порций большой ягодичной мышцы, что визуально подтягивает ягодицы», — рассказала Юсова.

Врач отметила, что данная процедура подходит для пациентов без избыточной массы тела.