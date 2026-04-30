Обувь учительницы на уроке взорвала соцсети

Пользовательница @_alexceaaa запечатлела обувь учительницы на уроке и взорвала соцсети. Видео появилось на ее странице в TikTok.

Ученица запечатлела, как преподавательница ходит по классу в черных брюках-дудочках и кроссовках на шпильках. Девочка указала на данные туфли, отметив, что они полностью поглотили ее внимание.

«Не могу сконцентрироваться на уроке, потому что моя учительница надела это», — заявила в подписи автор поста.

Ролик набрал 4,9 миллиона просмотров. Зрители высказались об обуви в комментариях.

«Неужели опять 2009 год?», «Вот это реальная классика!», «Настоящий тренд 2000-х», «Она просто бомба!», «Плохо ли, что эти туфли мне вроде бы нравятся?», «Я их обожаю», «А я бы смеялась весь урок», — заявили юзеры.

В марте видео со спрятавшейся среди старшеклассников учительницей географии Лаурой-Бет Спроул вызвало ажиотаж в сети.